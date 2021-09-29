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https://ru.sputnik.md/20210929/peregovory-putin-erdogan-45145616.html
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана
2021-09-29T19:33+0300
2021-09-29T19:47+0300
политика
россия
переговоры
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, сообщает РИА Новости.В свою очередь Эрдоган в своем Telegram отметил, что переговоры были продуктивными.Сообщается, что лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Встреча продолжалась около трех часов.Переговоры двух лидеров прошли в сочинской резиденции президента РФ. Для Путина она стала первым публичным очным мероприятием после карантина. Провожая президента Турции, российский лидер отметил, что в его окружении коронавирусом переболели около тридцати человек — они слишком поздно ревакцинировались. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался."Тогда в следующий раз", — предложил российский президент.
https://ru.sputnik.md/20210929/putin-otnosheniya-rossii-s-turtsiey-razvivayutsya-pozitivno-45133722.html
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россия, переговоры, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган

В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

19:33 29.09.2021 (обновлено: 19:47 29.09.2021)
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© POOL
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Президенты назвали прошедшие переговоры содержательными и продуктивными.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, сообщает РИА Новости.

"Спасибо вам за визит. Очень было полезно и содержательно. Будем в контакте", – сказал Путин, провожая Эрдогана.

В свою очередь Эрдоган в своем Telegram отметил, что переговоры были продуктивными.

"Проведя продуктивные переговоры с моим коллегой Путиным, мы покинули Сочи", – написал турецкий президент.

Сообщается, что лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Встреча продолжалась около трех часов.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Политика
Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно
15:45
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Переговоры двух лидеров прошли в сочинской резиденции президента РФ. Для Путина она стала первым публичным очным мероприятием после карантина. Провожая президента Турции, российский лидер отметил, что в его окружении коронавирусом переболели около тридцати человек — они слишком поздно ревакцинировались. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался.
"Тогда в следующий раз", — предложил российский президент.
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