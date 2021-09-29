https://ru.sputnik.md/20210929/peregovory-putin-erdogan-45145616.html

В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились переговоры Путина и Эрдогана

2021-09-29T19:33+0300

2021-09-29T19:33+0300

2021-09-29T19:47+0300

политика

россия

переговоры

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, сообщает РИА Новости.В свою очередь Эрдоган в своем Telegram отметил, что переговоры были продуктивными.Сообщается, что лидеры двух стран обсуждали как двусторонние отношения, так и региональные проблемы — ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Встреча продолжалась около трех часов.Переговоры двух лидеров прошли в сочинской резиденции президента РФ. Для Путина она стала первым публичным очным мероприятием после карантина. Провожая президента Турции, российский лидер отметил, что в его окружении коронавирусом переболели около тридцати человек — они слишком поздно ревакцинировались. Поэтому он рекомендовал турецкому коллеге, если тот решится на повторную прививку, выбрать "Спутник V". В ответ Эрдоган отметил, что уже ревакцинировался."Тогда в следующий раз", — предложил российский президент.

https://ru.sputnik.md/20210929/putin-otnosheniya-rossii-s-turtsiey-razvivayutsya-pozitivno-45133722.html

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россия, переговоры, владимир путин, турция, реджеп тайип эрдоган