https://ru.sputnik.md/20210929/pervyy-blok-aes-akkuyu-mogut-otkryt-v-2022-godu---erdogan-45133226.html

Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган

Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган

Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году

2021-09-29T14:45+0300

2021-09-29T14:45+0300

2021-09-29T14:45+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году, передает РИА Новости.Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемую "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего.

https://ru.sputnik.md/20210310/Start-stroitelstvu-tretego-energobloka-AES-Akkuyu-dali-Putin-i-Erdogan-33939118.html

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