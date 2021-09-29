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Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году
2021-09-29T14:45+0300
2021-09-29T14:45+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году, передает РИА Новости.Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемую "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего.
https://ru.sputnik.md/20210310/Start-stroitelstvu-tretego-energobloka-AES-Akkuyu-dali-Putin-i-Erdogan-33939118.html
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в мире, россия, турция

Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган

14:45 29.09.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкНачало строительства третьего блока АЭС "Аккую" в Турции
Начало строительства третьего блока АЭС Аккую в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Заявления прозвучали в ходе визита президента Турции в Россию.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году, передает РИА Новости.
Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемую "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года.
"Я также хочу отметить, да, я посетил "Аккую". Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что "идет активная работа" по строительству АЭС.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство АЭС «Аккую» в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 10.03.2021
Россия
Старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" дали Путин и Эрдоган
10 марта, 21:55
90
Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего.
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