https://ru.sputnik.md/20210929/pervyy-blok-aes-akkuyu-mogut-otkryt-v-2022-godu---erdogan-45133226.html
Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году
2021-09-29T14:45+0300
2021-09-29T14:45+0300
2021-09-29T14:45+0300
экономика
в мире
россия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45133314_0:115:1354:876_1920x0_80_0_0_22d3329b107844f4a16da49248bd31d4.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году, передает РИА Новости.Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемую "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего.
https://ru.sputnik.md/20210310/Start-stroitelstvu-tretego-energobloka-AES-Akkuyu-dali-Putin-i-Erdogan-33939118.html
россия
турция
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1d/45133314_0:0:1168:876_1920x0_80_0_0_c40b793d8c6156115b74ff70bae5364d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, турция
Первый блок АЭС "Аккую" могут открыть в 2022 году - Эрдоган
Заявления прозвучали в ходе визита президента Турции в Россию.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что первый блок АЭС "Аккую" может быть открыт в следующем году, передает РИА Новости
.
Ранее Эрдоган заявил, что осмотрел площадку АЭС "Аккую", сооружаемую "Росатомом" в провинции Мерсин на юге страны. Тогда он выразил надежду, что ввод в эксплуатацию ее первого блока состоится в мае 2023 года.
"Я также хочу отметить, да, я посетил "Аккую". Строительство идет по плану. Мне доложили, что в определенное время строительство атомной электростанции завершится. Считаю, что в следующем году мы сможем открыть первый блок этой атомной электростанции", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным в Сочи, отметив, что "идет активная работа" по строительству АЭС.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate - "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки - порядка 20 миллиардов долларов. Проект АЭС "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС с участием "Росатома" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года, третьего - в марте нынешнего.