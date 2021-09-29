https://ru.sputnik.md/20210929/pobeda-sherifa-sprovotsirovala-politicheskie-diskussii-obschestve-45126419.html
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
2021-09-29T11:15+0300
2021-09-29T11:15+0300
2021-09-29T11:26+0300
спорт
в молдове
кишинев
молдова
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
футбол
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Победа тираспольского "Шерифа" над одним из сильнейших клубов мира - мадридским "Реалом" - спровоцировала множество дискуссий в Кишиневе, в том числе в правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS).Все началось с абсолютно здоровой и адекватной реакции депутата PAS Раду Мариана. Он опубликовал поздравление на своей странице в Facebook в первые мгновения после финального свистка судьи в матче."Поздравляем "Шериф"! Думаю, это самый большой шок в европейском футболе за последнее время! Молдова завтра попадет на первую полосу всех газет в Европе – в этот раз по хорошему поводу. Невероятно!" - написал Мариан.Вскоре после публикации его раскритиковали за поддержку сепаратизма. В частности, представители гражданского общества выступили с разными обвинениями и ярлыками.К примеру, вот как отреагировал Дионис Ченушэ: "Невероятно! Не думал, что увижу и такое. Представители властей про-ЕС празднуют победу футбольной команды "Шериф", которая представляет Молдову на международном уровне, но на деле является эманацией олигархического режима в сепаратистском регионе".Затем под его критикой появилось множество комментариев.Другой ответ под публикацией оставил журналист Леонид Смолницкий.В то же время политический аналитик Роман Михэеш прокомментировал попытку пользователей интернета представить поддержку "Шерифа" как прямую поддержку сепаратизма.Этого же мнения придерживается бывший политик, политолог Виктор Степанюк. Он считает, что победа "Шерифа" является фактором, способствующим целостности страны."Попробуйте увидеть с другого ракурса данную ситуацию. Спорт, культура, образование всегда были катализаторами примирения и реинтеграции. Общество не настолько разделено, как хотят некоторые", - написала Вероника Антонов.Стоит отметить также, что не все представители власти порадовались победе тираспольского клуба над "Реалом".К примеру, депутат PAS Думитру Алайба прокомментировал это сухо и холодно: "По-прежнему футбол меня не особо привлекает".
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Серджиу Прапорщик
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в молдове, кишинев, молдова, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
11:15 29.09.2021 (обновлено: 11:26 29.09.2021)
Сенсация в мире футбола вызвала неоднозначные реакции в молдавском обществе и среди представителей власти.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Победа тираспольского "Шерифа" над одним из сильнейших клубов мира - мадридским "Реалом" - спровоцировала множество дискуссий в Кишиневе, в том числе в правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Все началось с абсолютно здоровой и адекватной реакции депутата PAS Раду Мариана. Он опубликовал поздравление на своей странице в Facebook в первые мгновения после финального свистка судьи в матче.
"Поздравляем "Шериф"! Думаю, это самый большой шок в европейском футболе за последнее время! Молдова завтра попадет на первую полосу всех газет в Европе – в этот раз по хорошему поводу. Невероятно!" - написал Мариан.
Вскоре после публикации его раскритиковали за поддержку сепаратизма. В частности, представители гражданского общества выступили с разными обвинениями и ярлыками.
К примеру, вот как отреагировал Дионис Ченушэ: "Невероятно! Не думал, что увижу и такое. Представители властей про-ЕС празднуют победу футбольной команды "Шериф", которая представляет Молдову на международном уровне, но на деле является эманацией олигархического режима в сепаратистском регионе".
Затем под его критикой появилось множество комментариев.
"Футбол и спорт в принципе не нужно смешивать с политикой", - написал пользователь Александр Урсаки.
Другой ответ под публикацией оставил журналист Леонид Смолницкий.
"Заставь идиота богу молиться, и он себе лоб расшибет. Так же и некоторые "специалисты"-аналитики видят политику и на футбольном мяче", - отметил журналист.
В то же время политический аналитик Роман Михэеш прокомментировал попытку пользователей интернета представить поддержку "Шерифа" как прямую поддержку сепаратизма.
Это не имеет ничего общего с подтверждением сепаратизма. Напротив, команда "Шериф" играет во внутреннем чемпионате Молдовы, что подтверждает целостность страны.
Этого же мнения придерживается бывший политик, политолог Виктор Степанюк. Он считает, что победа "Шерифа" является фактором, способствующим целостности страны.
Власть должна уважать территориальную целостность страны, то есть включая границы государства от 1 января 1990 года. Власти имеют право гордиться хорошими результатами, а также бороться с беззаконием на национальной территории. Футбол сейчас выступает как катализатор сближения людей на двух берегах Днестра. Без этого невозможно решить приднестровский вопрос.
"Попробуйте увидеть с другого ракурса данную ситуацию. Спорт, культура, образование всегда были катализаторами примирения и реинтеграции. Общество не настолько разделено, как хотят некоторые", - написала Вероника Антонов.
Стоит отметить также, что не все представители власти порадовались победе тираспольского клуба над "Реалом".
К примеру, депутат PAS Думитру Алайба прокомментировал это сухо и холодно: "По-прежнему футбол меня не особо привлекает".