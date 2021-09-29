https://ru.sputnik.md/20210929/pobeda-sherifa-sprovotsirovala-politicheskie-diskussii-obschestve-45126419.html

Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе

Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе

Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе

2021-09-29T11:15+0300

2021-09-29T11:15+0300

2021-09-29T11:26+0300

спорт

в молдове

кишинев

молдова

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

футбол

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Победа тираспольского "Шерифа" над одним из сильнейших клубов мира - мадридским "Реалом" - спровоцировала множество дискуссий в Кишиневе, в том числе в правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS).Все началось с абсолютно здоровой и адекватной реакции депутата PAS Раду Мариана. Он опубликовал поздравление на своей странице в Facebook в первые мгновения после финального свистка судьи в матче."Поздравляем "Шериф"! Думаю, это самый большой шок в европейском футболе за последнее время! Молдова завтра попадет на первую полосу всех газет в Европе – в этот раз по хорошему поводу. Невероятно!" - написал Мариан.Вскоре после публикации его раскритиковали за поддержку сепаратизма. В частности, представители гражданского общества выступили с разными обвинениями и ярлыками.К примеру, вот как отреагировал Дионис Ченушэ: "Невероятно! Не думал, что увижу и такое. Представители властей про-ЕС празднуют победу футбольной команды "Шериф", которая представляет Молдову на международном уровне, но на деле является эманацией олигархического режима в сепаратистском регионе".Затем под его критикой появилось множество комментариев.Другой ответ под публикацией оставил журналист Леонид Смолницкий.В то же время политический аналитик Роман Михэеш прокомментировал попытку пользователей интернета представить поддержку "Шерифа" как прямую поддержку сепаратизма.Этого же мнения придерживается бывший политик, политолог Виктор Степанюк. Он считает, что победа "Шерифа" является фактором, способствующим целостности страны."Попробуйте увидеть с другого ракурса данную ситуацию. Спорт, культура, образование всегда были катализаторами примирения и реинтеграции. Общество не настолько разделено, как хотят некоторые", - написала Вероника Антонов.Стоит отметить также, что не все представители власти порадовались победе тираспольского клуба над "Реалом".К примеру, депутат PAS Думитру Алайба прокомментировал это сухо и холодно: "По-прежнему футбол меня не особо привлекает".

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в молдове, кишинев, молдова, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол