Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова, 1920
Спорт
Читайте о самых актуальных спортивных событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210929/pobeda-sherifa-sprovotsirovala-politicheskie-diskussii-obschestve-45126419.html
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
2021-09-29T11:15+0300
2021-09-29T11:26+0300
спорт
в молдове
кишинев
молдова
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45117609_0:0:3281:1847_1920x0_80_0_0_d561ea3d23cc47b0c01a8279b491f588.jpg
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Победа тираспольского "Шерифа" над одним из сильнейших клубов мира - мадридским "Реалом" - спровоцировала множество дискуссий в Кишиневе, в том числе в правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS).Все началось с абсолютно здоровой и адекватной реакции депутата PAS Раду Мариана. Он опубликовал поздравление на своей странице в Facebook в первые мгновения после финального свистка судьи в матче."Поздравляем "Шериф"! Думаю, это самый большой шок в европейском футболе за последнее время! Молдова завтра попадет на первую полосу всех газет в Европе – в этот раз по хорошему поводу. Невероятно!" - написал Мариан.Вскоре после публикации его раскритиковали за поддержку сепаратизма. В частности, представители гражданского общества выступили с разными обвинениями и ярлыками.К примеру, вот как отреагировал Дионис Ченушэ: "Невероятно! Не думал, что увижу и такое. Представители властей про-ЕС празднуют победу футбольной команды "Шериф", которая представляет Молдову на международном уровне, но на деле является эманацией олигархического режима в сепаратистском регионе".Затем под его критикой появилось множество комментариев.Другой ответ под публикацией оставил журналист Леонид Смолницкий.В то же время политический аналитик Роман Михэеш прокомментировал попытку пользователей интернета представить поддержку "Шерифа" как прямую поддержку сепаратизма.Этого же мнения придерживается бывший политик, политолог Виктор Степанюк. Он считает, что победа "Шерифа" является фактором, способствующим целостности страны."Попробуйте увидеть с другого ракурса данную ситуацию. Спорт, культура, образование всегда были катализаторами примирения и реинтеграции. Общество не настолько разделено, как хотят некоторые", - написала Вероника Антонов.Стоит отметить также, что не все представители власти порадовались победе тираспольского клуба над "Реалом".К примеру, депутат PAS Думитру Алайба прокомментировал это сухо и холодно: "По-прежнему футбол меня не особо привлекает".
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Серджиу Прапорщик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1893/00/18930074_370:0:1586:1215_100x100_80_0_0_6183874ade21f0ba98168d4c8703a8fa.jpg
Серджиу Прапорщик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1893/00/18930074_370:0:1586:1215_100x100_80_0_0_6183874ade21f0ba98168d4c8703a8fa.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45117609_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_ac7f1603c64cefea75f1df9c894254f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол

Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе

11:15 29.09.2021 (обновлено: 11:26 29.09.2021)
478
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Sergiu Praporșcic - Sputnik Молдова
Серджиу Прапорщик
Все материалы
Сенсация в мире футбола вызвала неоднозначные реакции в молдавском обществе и среди представителей власти.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Победа тираспольского "Шерифа" над одним из сильнейших клубов мира - мадридским "Реалом" - спровоцировала множество дискуссий в Кишиневе, в том числе в правящей Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Все началось с абсолютно здоровой и адекватной реакции депутата PAS Раду Мариана. Он опубликовал поздравление на своей странице в Facebook в первые мгновения после финального свистка судьи в матче.
"Поздравляем "Шериф"! Думаю, это самый большой шок в европейском футболе за последнее время! Молдова завтра попадет на первую полосу всех газет в Европе – в этот раз по хорошему поводу. Невероятно!" - написал Мариан.
Вскоре после публикации его раскритиковали за поддержку сепаратизма. В частности, представители гражданского общества выступили с разными обвинениями и ярлыками.
К примеру, вот как отреагировал Дионис Ченушэ: "Невероятно! Не думал, что увижу и такое. Представители властей про-ЕС празднуют победу футбольной команды "Шериф", которая представляет Молдову на международном уровне, но на деле является эманацией олигархического режима в сепаратистском регионе".
Затем под его критикой появилось множество комментариев.
"Футбол и спорт в принципе не нужно смешивать с политикой", - написал пользователь Александр Урсаки.
Другой ответ под публикацией оставил журналист Леонид Смолницкий.

"Заставь идиота богу молиться, и он себе лоб расшибет. Так же и некоторые "специалисты"-аналитики видят политику и на футбольном мяче", - отметил журналист.

В то же время политический аналитик Роман Михэеш прокомментировал попытку пользователей интернета представить поддержку "Шерифа" как прямую поддержку сепаратизма.

Это не имеет ничего общего с подтверждением сепаратизма. Напротив, команда "Шериф" играет во внутреннем чемпионате Молдовы, что подтверждает целостность страны.

Roman Mihăeș - Sputnik Молдова
Роман Михэеш
политолог
Этого же мнения придерживается бывший политик, политолог Виктор Степанюк. Он считает, что победа "Шерифа" является фактором, способствующим целостности страны.

Власть должна уважать территориальную целостность страны, то есть включая границы государства от 1 января 1990 года. Власти имеют право гордиться хорошими результатами, а также бороться с беззаконием на национальной территории. Футбол сейчас выступает как катализатор сближения людей на двух берегах Днестра. Без этого невозможно решить приднестровский вопрос.

Виктор Степанюк - Sputnik Молдова
Виктор Степанюк
политолог
"Попробуйте увидеть с другого ракурса данную ситуацию. Спорт, культура, образование всегда были катализаторами примирения и реинтеграции. Общество не настолько разделено, как хотят некоторые", - написала Вероника Антонов.
Стоит отметить также, что не все представители власти порадовались победе тираспольского клуба над "Реалом".
К примеру, депутат PAS Думитру Алайба прокомментировал это сухо и холодно: "По-прежнему футбол меня не особо привлекает".
200000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:45НАРЭ опубликовало цены на топливо: сколько стоит бензин
12:25Итоги обысков в аэропорту: задержаны 13 пограничников
11:56Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до океана
11:33В Молдову прибыл президент Германии
11:15Победа "Шерифа" спровоцировала политические дискуссии в обществе
10:49Назван лучший месяц для ежегодной вакцинации от COVID-19
10:23Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
10:00Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
09:47Где в Кишиневе 29 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:18В аэропорту Кишинева проходят обыски
09:00Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
08:47Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
08:30Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду
08:00Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
07:30Молдова начала экспортировать картофель на Украину
07:00Самый точный прогноз погоды: все еще тепло
01:08Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
00:01"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 сентября
ВчераМосква вошла в пятерку лучших городов мира