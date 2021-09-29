https://ru.sputnik.md/20210929/poddelyvali-kontrakty-prodavali-lyuksovye-avto-zaderzhany-gossluzhaschie-45141550.html

Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны чиновники

Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны чиновники

Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны госслужащие

2021-09-29T18:15+0300

2021-09-29T18:15+0300

2021-09-29T18:15+0300

общество

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кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную схему по продаже чужих транспортных средств, об этом сообщили в кишиневском управлении полиции.Как отметили в ведомстве, в участии в схеме подозреваются лица в возрасте от 35 до 40 лет, двое из них занимали ответственные должности - начальника службы транспортного учета Агентства государственных услуг и директора автостоянки, специализирующейся на продаже люксовых авто. Также был один посредник. "Полиция в течение трех месяцев следила за деятельностью преступной группы, за это время были накоплены неопровержимые доказательства, свидетельствующие об участии подозреваемых в схеме", - говорится в сообщении полиции. По данным следствия, подозреваемые, пользуясь занимаемым положением, подделывали договоры купли-продажи автомобилей от имени владельцев. Впоследствии транспортные средства продавали и регистрировали на третьих лиц. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах владельцам авто. После обыска, проведенного в домах и на рабочих местах подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла несколько свидетельств о регистрации автомобилей, номерные знаки, черновики документов, компьютерную технику, мобильные телефоны. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20210723/moshenniki-obmanuli-desyatki-selkhozpredpriyatiy-moldovy-43013047.html

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2021

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, кишинев, молдова