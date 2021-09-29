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Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны чиновники
Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны чиновники
Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны госслужащие
2021-09-29T18:15+0300
2021-09-29T18:15+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную схему по продаже чужих транспортных средств, об этом сообщили в кишиневском управлении полиции.Как отметили в ведомстве, в участии в схеме подозреваются лица в возрасте от 35 до 40 лет, двое из них занимали ответственные должности - начальника службы транспортного учета Агентства государственных услуг и директора автостоянки, специализирующейся на продаже люксовых авто. Также был один посредник. "Полиция в течение трех месяцев следила за деятельностью преступной группы, за это время были накоплены неопровержимые доказательства, свидетельствующие об участии подозреваемых в схеме", - говорится в сообщении полиции. По данным следствия, подозреваемые, пользуясь занимаемым положением, подделывали договоры купли-продажи автомобилей от имени владельцев. Впоследствии транспортные средства продавали и регистрировали на третьих лиц. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах владельцам авто. После обыска, проведенного в домах и на рабочих местах подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла несколько свидетельств о регистрации автомобилей, номерные знаки, черновики документов, компьютерную технику, мобильные телефоны. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20210723/moshenniki-obmanuli-desyatki-selkhozpredpriyatiy-moldovy-43013047.html
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Марина Гончарук
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в молдове, кишинев, молдова

Подделывали контракты и продавали люксовые авто: задержаны чиновники

18:15 29.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausГород Кишинёв
Город Кишинёв - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Участникам преступной группы грозит до 15 лет тюрьмы.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. В Молдове раскрыли преступную схему по продаже чужих транспортных средств, об этом сообщили в кишиневском управлении полиции.
Как отметили в ведомстве, в участии в схеме подозреваются лица в возрасте от 35 до 40 лет, двое из них занимали ответственные должности - начальника службы транспортного учета Агентства государственных услуг и директора автостоянки, специализирующейся на продаже люксовых авто. Также был один посредник.
"Полиция в течение трех месяцев следила за деятельностью преступной группы, за это время были накоплены неопровержимые доказательства, свидетельствующие об участии подозреваемых в схеме", - говорится в сообщении полиции.
По данным следствия, подозреваемые, пользуясь занимаемым положением, подделывали договоры купли-продажи автомобилей от имени владельцев.
Впоследствии транспортные средства продавали и регистрировали на третьих лиц. Своими действиями злоумышленники нанесли материальный ущерб в особо крупных размерах владельцам авто.
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После обыска, проведенного в домах и на рабочих местах подозреваемых, полиция обнаружила и изъяла несколько свидетельств о регистрации автомобилей, номерные знаки, черновики документов, компьютерную технику, мобильные телефоны.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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