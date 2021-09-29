https://ru.sputnik.md/20210929/podrobnosti-ob-ispytaniyakh-preparata-ot-koronavirusa-mir-19-45131334.html
Подробности об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
Подробности об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
Когда закончатся испытания препарата от коронавируса "МИР-19"
2021-09-29T17:00+0300
2021-09-29T17:00+0300
2021-09-29T17:00+0300
коронавирус
в мире
россия
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Российский препарат от коронавируса "МИР-19" могут зарегистрировать после завершения второй фазы исследований в этом году, об этом на пресс-подходе журналистам сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.Двадцать седьмого сентября Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Первая и вторая фазы проходят с 27 сентября по 31 августа 2022 года. Участвуют 170 добровольцев.
https://ru.sputnik.md/20210907/preparat-koronavirus-44550842.html
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Подробности об испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19"
Глава ФМБА надеется на завершение второй фазы испытаний препарата до конца года.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.
Российский препарат от коронавируса "МИР-19" могут зарегистрировать после завершения второй фазы исследований в этом году, об этом на пресс-подходе журналистам сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, передает РИА Новости
.
"Мы надеемся, что в этом году будет завершена вторая фаза, и отчет по второй фазе позволит зарегистрировать этот препарат, для того чтобы он мог широко использоваться в медицинской практике. Параллельно будем проводить расширенную третью фазу – пострегистрионную, для того чтобы какие-то дополнительные нюансы уточнить на большой популяции пациента", - сказала Скворцова.
Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них - "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" - облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" - в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
Двадцать седьмого сентября Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Первая и вторая фазы проходят с 27 сентября по 31 августа 2022 года. Участвуют 170 добровольцев.