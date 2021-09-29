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Погодные рекорды Молдовы 29 сентября
Погодные рекорды Молдовы 29 сентября
Погодные рекорды Молдовы 29 сентября
2021-09-29T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Самое холодное 29 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1977 году в этот день температура воздуха составила -2,4 градуса по Цельсию.А температурный максимум 29 сентября зафиксировали в 1999 году. Тогда термометры показали +30,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 29 сентября

00:01 29.09.2021
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© Sputnik / Alexei Druzhinin / Перейти в фотобанкПрирода в Сибири
Природа в Сибири - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Самое холодное 29 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано почти полвека назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1977 году в этот день температура воздуха составила -2,4 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 29 сентября зафиксировали в 1999 году. Тогда термометры показали +30,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 32,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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