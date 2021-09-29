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Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 29.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-29T08:47+0300
2021-09-29T08:56+0300
победа
франция
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
мид рф
вакцина
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Историческая победа тираспольского "Шерифа" над мадридским "Реалом" стала одним из самых громких спортивных событий мирового масштаба за последнее время. Матч, проходивший на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился со счетом 2:1.Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-й минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Сравнять счет "Реалу" удалось во втором тайме, на 65-й минуте матча с пенальти Карим Бензема. В самом конце матча, на 90-й минуте, тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.Болельщики "Шерифа" не скрывали эмоций и громко отпраздновали победу клуба.Вакцинные ограничения ФранцииДействия французских властей по ограничению передвижения представителей делегации России из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу Москвы в международных организациях, расположенных на французской территории, а также нарушают положения документов Совета Европы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".Комментируя РИА Новости произошедшее, в МИД РФ указали, что "действия французских властей затрудняют нашу работу в международных организациях, расположенных на территории этой страны".Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 232,7 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 232 764 834. Из них 4 765 120 скончались. Применено 6 150 159 144 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 227 604). Следом идут Индия (33 697 581) и Бразилия (21 381 790).В Великобритании выявили 7 772 788 случаев, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 355 883 случая заражения, в Турции –7 095 550.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1209 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 291 252.
https://ru.sputnik.md/20210922/zakharova-aukus-nato-44944649.html
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победа, франция, фк "шериф", фк "реал мадрид", мид рф, вакцина

Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID

08:47 29.09.2021 (обновлено: 08:56 29.09.2021)
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© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Историческая победа тираспольского "Шерифа" над мадридским "Реалом" стала одним из самых громких спортивных событий мирового масштаба за последнее время. Матч, проходивший на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился со счетом 2:1.
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
© REUTERS / JUAN MEDINA
Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-й минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Сравнять счет "Реалу" удалось во втором тайме, на 65-й минуте матча с пенальти Карим Бензема. В самом конце матча, на 90-й минуте, тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
© REUTERS / JUAN MEDINA
Болельщики "Шерифа" не скрывали эмоций и громко отпраздновали победу клуба.

Вакцинные ограничения Франции

Действия французских властей по ограничению передвижения представителей делегации России из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу Москвы в международных организациях, расположенных на французской территории, а также нарушают положения документов Совета Европы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
Комментируя РИА Новости произошедшее, в МИД РФ указали, что "действия французских властей затрудняют нашу работу в международных организациях, расположенных на территории этой страны".

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 232,7 миллиона.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
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К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 232 764 834. Из них 4 765 120 скончались. Применено 6 150 159 144 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 227 604). Следом идут Индия (33 697 581) и Бразилия (21 381 790).
В Великобритании выявили 7 772 788 случаев, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 355 883 случая заражения, в Турции –7 095 550.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1209 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 291 252.
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