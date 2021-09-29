https://ru.sputnik.md/20210929/poka-vse-spali-yarkie-kadry-pobedy-sherifa-ogranicheniya-vo-frantsii-i-situatsiya-s-covid-45122562.html
Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 29.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-29T08:47+0300
2021-09-29T08:47+0300
2021-09-29T08:56+0300
победа
франция
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
мид рф
вакцина
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Историческая победа тираспольского "Шерифа" над мадридским "Реалом" стала одним из самых громких спортивных событий мирового масштаба за последнее время. Матч, проходивший на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился со счетом 2:1.Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-й минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Сравнять счет "Реалу" удалось во втором тайме, на 65-й минуте матча с пенальти Карим Бензема. В самом конце матча, на 90-й минуте, тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.Болельщики "Шерифа" не скрывали эмоций и громко отпраздновали победу клуба.Вакцинные ограничения ФранцииДействия французских властей по ограничению передвижения представителей делегации России из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу Москвы в международных организациях, расположенных на французской территории, а также нарушают положения документов Совета Европы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".Комментируя РИА Новости произошедшее, в МИД РФ указали, что "действия французских властей затрудняют нашу работу в международных организациях, расположенных на территории этой страны".Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 232,7 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 232 764 834. Из них 4 765 120 скончались. Применено 6 150 159 144 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 227 604). Следом идут Индия (33 697 581) и Бразилия (21 381 790).В Великобритании выявили 7 772 788 случаев, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 355 883 случая заражения, в Турции –7 095 550.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1209 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 291 252.
https://ru.sputnik.md/20210922/zakharova-aukus-nato-44944649.html
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победа, франция, фк "шериф", фк "реал мадрид", мид рф, вакцина
Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
08:47 29.09.2021 (обновлено: 08:56 29.09.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.
Историческая победа тираспольского "Шерифа"
над мадридским "Реалом" стала одним из самых громких спортивных событий мирового масштаба за последнее время. Матч, проходивший на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился со счетом 2:1.
Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-й минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Сравнять счет "Реалу" удалось во втором тайме, на 65-й минуте матча с пенальти Карим Бензема. В самом конце матча, на 90-й минуте, тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.
Болельщики "Шерифа" не скрывали эмоций и громко отпраздновали победу клуба.
Вакцинные ограничения Франции
Действия французских властей по ограничению передвижения представителей делегации России из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу Москвы в международных организациях, расположенных на французской территории, а также нарушают положения документов Совета Европы, сообщили РИА Новости
в МИД РФ.
На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".
Комментируя РИА Новости произошедшее, в МИД РФ указали, что "действия французских властей затрудняют нашу работу в международных организациях, расположенных на территории этой страны".
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 232,7 миллиона.
К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 232 764 834. Из них 4 765 120 скончались. Применено 6 150 159 144 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 227 604). Следом идут Индия (33 697 581) и Бразилия (21 381 790).
В Великобритании выявили 7 772 788 случаев, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 355 883 случая заражения, в Турции –7 095 550.
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1209 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 291 252.