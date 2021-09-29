https://ru.sputnik.md/20210929/poka-vse-spali-yarkie-kadry-pobedy-sherifa-ogranicheniya-vo-frantsii-i-situatsiya-s-covid-45122562.html

Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID

Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире. 29.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-29T08:47+0300

2021-09-29T08:47+0300

2021-09-29T08:56+0300

победа

франция

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

мид рф

вакцина

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Историческая победа тираспольского "Шерифа" над мадридским "Реалом" стала одним из самых громких спортивных событий мирового масштаба за последнее время. Матч, проходивший на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершился со счетом 2:1.Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-й минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Сравнять счет "Реалу" удалось во втором тайме, на 65-й минуте матча с пенальти Карим Бензема. В самом конце матча, на 90-й минуте, тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.Болельщики "Шерифа" не скрывали эмоций и громко отпраздновали победу клуба.Вакцинные ограничения ФранцииДействия французских властей по ограничению передвижения представителей делегации России из-за вакцины "Спутник V" затрудняют работу Москвы в международных организациях, расположенных на французской территории, а также нарушают положения документов Совета Европы, сообщили РИА Новости в МИД РФ.На прошлой неделе член делегации по линии Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что российской делегации на открывающейся 27 сентября сессии ПАСЕ ограничили свободное перемещение по Страсбургу из-за того, что ЕС не признает вакцинацию "Спутником V". Российскую делегацию подвергли "вакцинной дискриминации", ограничив передвижение по городу, заявил позже глава делегации РФ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Он указал, что "в созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно".Комментируя РИА Новости произошедшее, в МИД РФ указали, что "действия французских властей затрудняют нашу работу в международных организациях, расположенных на территории этой страны".Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 232,7 миллиона.К 8.35 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 232 764 834. Из них 4 765 120 скончались. Применено 6 150 159 144 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (43 227 604). Следом идут Индия (33 697 581) и Бразилия (21 381 790).В Великобритании выявили 7 772 788 случаев, в России, согласно предоставленным данным, всего было зарегистрировано 7 355 883 случая заражения, в Турции –7 095 550.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 1209 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 291 252.

https://ru.sputnik.md/20210922/zakharova-aukus-nato-44944649.html

https://ru.sputnik.md/20210928/samyy-opasnyy-period-perebolevshikh-covid-19-45097089.html

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победа, франция, фк "шериф", фк "реал мадрид", мид рф, вакцина