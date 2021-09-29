https://ru.sputnik.md/20210929/politika-sherif-45147722.html

Пять ответов скептикам: почему политика не повод не болеть за "Шериф"

Пять ответов скептикам: почему политика не повод не болеть за "Шериф"

Что мешает многим жителям правобережной Молдовы порадоваться успехам тираспольского клуба? Почему некоторые люди, часто далекие от футбола, готовы клеймить... 29.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-29T22:22+0300

2021-09-29T22:22+0300

2021-09-29T22:30+0300

приднестровье

фк "шериф"

лига чемпионов

общество

в молдове

молдова

футбол

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Победа "Шерифа" в групповом этапе в Лиги чемпионов над мадридским "Реалом" буквально взорвала весь европейский футбольный мир. Команда из одного очень слабого чемпионата, едва пробившаяся в групповой этап ЛЧ, в выездном матче на "Сантьяго Бернабеу" обыгрывает лучший футбольный клуб XX века, самый титулованный клуб Европы — мадридский "Реал" — со счетом 2:1. Это достижение вкупе с домашней победой над "Шахтером" позволило "Шерифу" занять лидирующее положение в своей группе с шестью очками, опередив по итогам двух туров и "Реал", и "Интер", и "Шахтер". Сенсационность таких успехов человеку, не интересующемуся футбольным миром, понять сложно.Вокруг еще недавно никому неизвестной тираспольской команды начался невиданный ажиотаж. Сайт УЕФА провел опрос, в котором болельщики назвали победу молдавской команды самой большой неожиданностью за всю историю Лиги чемпионов. Победу обсуждают ведущие спортивные СМИ Европы и мира. За одну ночь, на Instagram клуба подписалось больше 100 тысяч человек.Под публикацией результатов тура ЛЧ в аккаунте UEFA в соцсетях, каждый второй комментарий посвящен "Шерифу". Самый популярный мем футбольного вечера – There’s a new sheriff in town ("в городе новый шериф" — англ.).В Молдове же на следующий день после головокружительного успеха "Шерифа" тоже началось активное обсуждение. Среди пользователей молдавского сегмента Facebook нашлось немало тех, кто недоумевал и даже негодовал из-за всеобщей радости молдавских болельщиков с правого берега Днестра.Больше других досталось депутату правящей партии PAS Раду Мариану. Сразу после победы "Шерифа" в Мадриде депутат написал короткий пост с поздравлением в адрес тираспольской команды. Несмотря на то, что пост набрал тысячу лайков, в комментариях депутата успели обвинить в поддержке сепаратизма, в том, что "Шериф" – команда из несуществующей страны, в неуважении к ветеранам приднестровского конфликта и других преступлениях против государства. Судя по постам в соцсетях, в правящей партии после победы над "Шерифом" назрел настоящий раскол. Другой депутат PAS Думитру Алайба после победы "Шерифа" написал в соцсети, что потерял интерес к футболу вообще.Президент страны Майя Санду хоть и не по своей инициативе, но все же поздравила "Шериф", отвечая на вопрос журналиста во время совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.Что же мешает многим жителям правобережной Молдовы порадоваться успехам тираспольского клуба? Почему некоторые люди, часто далекие от футбола готовы клеймить позором любого поздравляющего левобережный клуб?Команда из несуществующей страныВот довольно частое замечание, которое можно услышать от недоброжелателей футбольного клуба: тираспольский "Шериф" базируется на неподконтрольной территории и никак себя с Молдовой не ассоциирует. В качестве доказательства критики "Шерифа" часто публикуют скриншот страницы ФК "Шериф" с поздравлением в честь так называемого государственного праздника Приднестровья. Этот пост в соцсетях, по их мнению, является достаточным доказательством сепаратистской позиции клуба.Примечательно, что больше всего о том, что "Шериф" не молдавский клуб говорят в самой Молдове. Для иностранной прессы, зарубежных болельщиков и тем более всевозможных футбольных функционеров "Шериф" — молдавская команда. Да и сам клуб, его игроки и тренерский штаб в общении с журналистами говорят о "Шерифе" как о представителе молдавского футбола.Было бы очень странно, если бы это было не так. Команда с момента основания играет в чемпионате Молдовы и благодаря этому участвует в еврокубках. Более того, все профессиональные клубы Приднестровья без всяких проблем и дискриминации выступают в чемпионате Молдовы. Сейчас в нацдивизии играет тираспольское "Динамо-Авто". Раньше в главном чемпионате выступали ФК "Тирасполь", тираспольский "Тилигул", рыбницкая "Искра-Сталь", бендерское "Динамо". Ни у этих команд, ни у их болельщиков в чемпионате не возникало проблем из-за политики. Так что можно смело утверждать, что футбольная реинтеграция в Молдове состоялась гораздо раньше политической, которой не видно даже на горизонте. И этому можно только порадоваться. Благодаря футболу, берега Днестра стали немного ближе друг к другу.Победа "Шерифа" над "Реалом" только закрепляет этот результат. Клуб объединяет болельщиков с обоих берегов Днестра, благодаря успехам "Шерифа" Молдова поднимается в рейтингах УЕФА.Президент – олигархЕще одна частая претензия к клубу, тесно связанная с предыдущей, — президент клуба и одновременно владелец всего приднестровского холдинга "Шериф" Виктор Гушан. Его в Молдове принято считать самым влиятельным человеком левобережья Днестра и главным выгодоприобретателем существования Приднестровья в его нынешнем виде.Ну а так как "Шериф" — детище и собственность Гушана, то, по мнению хейтеров, соответственно любой гражданин Молдовы, поддерживая клуб, поддерживает все то, в чем обвиняют его владельца или же радуется его финансовым успехам. Ну а если если не совсем так, то как минимум соглашается с тем, что спортивный клуб можно содержать не на самые, как принято говорить, прозрачные деньги.Так вот, хочется спросить, разве игрокам, менеджменту, тренерскому штабу спортивного клуба можно вменять в вину все то, в чем подозревают владельца? Не говоря уже о том, что в других коммерческих вопросах некоторые представители молдавской элиты легко находят общий язык с представителями приднестровского бизнеса и это остается незамеченным интернет-блюстителями интересов страны, а вот болеть за клуб созданный в Приднестровье – это измена.Если так, то давайте будем последовательными. Сначала "линчуем" за нарушение прав человека в странах Персидского залива игроков западных клубов, которыми владеют правящие династии Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. Можно начать с Неймара и Месси, ведь клубом "ПСЖ" за который играют футболисты опосредованно владеет правящая династия Катара. То же самое с игроками английских клубов "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед". Можно еще обрушить гнев на оргеевский "Милсами", чьим президентом до сих пор является находящийся в бегах и осужденный за участие в краже миллиарда депутат Илан Шор.Так уж сложилось, что сколько-нибудь серьезный европейский футбол — это в первую очередь бизнес. И чем уровень команде выше, тем этот бизнес больше. А еще футбольный клуб — один из самых престижных атрибутов для состоятельного человека. Оттого во всем мире клубами часто владеют люди, с далеко не самой безупречной репутацией. Пока большой футбол — это прежде всего престижный бизнес, построенный на рекламе, продаже прав на трансляции и торговле футболистами, такое положение дел будет сохраняться. И если уж пытаться бороться с коммерциализацией спорта, то начинать нужно, наверное, не с молдавского чемпионата по футболу."Шериф" — убийца чемпионатаА вот не самый популярный, но все же встречающийся упрек в адрес тираспольской команды. "Шериф" своим доминированием, мол, уничтожает конкуренцию и мотивацию команд в молдавском чемпионате, да еще и переманивает лучших игроков других команд.Да, чемпионат Молдовы никогда не был сильным европейским турниром, а сейчас и подавно переживает не самые лучшие времена. Но вряд ли в этом можно обвинять команду, которая сезон за сезоном показывает стабильный результат. Если предположить, что чемпионат Молдовы по каким-либо причинам останется без "Шерифа", он только потеряет. Сейчас в еврокубках имеют право участвовать четыре команды из Молдовы. Кроме "Шерифа", который с первого места каждый год пытается пробиться в Лигу чемпионов, остальные три молдавские команды обычно не проходят дальше первого — второго тура квалификации в Лигу Европы. Без "Шерифа" у страны не будет сколько-нибудь успешных выступлений в еврокубках, рейтинги, а значит квоты и финансирование команд, будут падать, общий уровень чемпионата, а за ним и интерес к футболу в стране будет и дальше стремиться к нулю.Реальная беда большинства команд в молдавском чемпионате — плохой менеджмент, отсутствие инвестиций и качественного финансового планирования.Ни одного местного футболистаОдна из самых частых претензий к "Шерифу" — зачем болеть за команду, в которой нет ни одного местного игрока?Во-первых, это не совсем так. В "Шерифе" есть игроки из Молдовы. В том же матче с "Реалом" в запасе находились четверо молдавских футболистов. К сожалению, воспитанники местных академий пока не готовы конкурировать с легионерами. Тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб честно признается, что отмена лимита, позволившая играть в чемпионате командой без местных футболистов-"лимитчиков", позволила подготовить команду к еврокубкам.Сложно обвинять Федерацию футбола Молдовы в отмене лимита ради "Шерифа". Судя по результатам сборной и состоянию чемпионата, лимит вряд ли давал большой эффект.Зато без него "Шериф" уже вытащил Молдову в рейтинге футбольных ассоциаций с 45 на 33 место. А от него зависит еврокубковая квота для молдавских команд. Не говоря уже о том, что "Шериф" напомнил всей Молдове, что у нас тоже есть футбол.Победы команды — счастливое стечение обстоятельствТеперь непосредственно о футболе. Слова о том, что молдавскому клубу просто в этом сезоне везет, с каждой победой звучат все реже и реже, но тем не менее их еще можно услышать. Будто в квалификации команде из Тирасполя попадались слабые команды. В первом матче с "Шахтером" повезло, что донецкий клуб не успел забить первым. А на "Сантьяго Бернабеу" у "Реала" было явное преимущество, а мяч все никак не хотел лезть в ворота тираспольчан.Начнем с того, что нынешний "Шериф" за девять игр в Лиге чемпионов ни разу не проиграл. Вряд ли это можно назвать случайностью. Команда просто очень достойно отыгрывает в обороне. За время выступления в Лиге чемпионов команда пропустила "с игры" всего трижды: два раза забивал армянский "Алашкерт" и один раз сербская "Црвена Звезда". В групповом этапе ЛЧ команда пропустила в свои ворота лишь с пенальти, который блестяще исполнил легендарный Карим Бензема. В шести матчах из девяти, ворота "Шерифа" оставались "сухими".При этом команда демонстрирует высокую скорость перехода от обороны к атаке и хорошую результативность моментов. Особенно это заметно в групповом этапе, где "Шерифу" приходится играть от глухой обороны, с куда более мощным и техничным соперником.Тут нужно отдать должное и тренеру Юрию Вернидубу и футболистам, которые очень хотят проявить себя и в каждом матче выкладываются по максимуму. Многие из них после выступления "Шерифа" в ЛЧ в этом сезоне, наверняка, отправятся играть в более престижные клубы и чемпионаты. Но это зависит от дальнейшей стратегии "Шерифа".Как бы там ни было, клуб из Молдовы — "Шериф" — при всех своих "но" уже добился невиданных для местного футбола высот. Сейчас его обсуждают во всем мире, и это нисколько не преувеличение. Мы уже знаем, что благодаря этим успехам, другие молдавские команды получат значительно больше солидарных выплат УЕФА, Молдова поднимется в рейтинге ассоциаций УЕФА, что теоретически может облегчить выход молдавских клубов в еврокубки. Победы "Шерифа" неминуемо спровоцируют новый всплеск интереса к футболу и спорту в стране. У двух берегов Днестра появится еще одна объединяющая тема — футбол.Конечно, нет никакой гарантии, что все это выведет молдавский футбол на новый уровень, но уж точно ему не навредит.

https://ru.sputnik.md/20210929/pobeda-sherifa-sprovotsirovala-politicheskie-diskussii-obschestve-45126419.html

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https://ru.sputnik.md/20210929/realnoe-bezumie-pobeda-sherifa-glazami-igrokov-i-bolelschikov-45124663.html

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