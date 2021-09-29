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Православный календарь: самые важные праздники октября
Православный календарь: самые важные праздники октября
Православный календарь: самые важные праздники Октября
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Самые важные для православных христиан праздники в октябре:
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Православный календарь: самые важные праздники октября

18:00 29.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausПравославный храм
Православный храм - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В октябре жители столицы отмечают Храмовый праздник города, а граждане Молдовы в целом будут чествовать святую Параскеву, покровительницу страны.
Самые важные для православных христиан праздники в октябре:
23 сентября (по старому стилю) / 6 октября - Рождество пророка Иоанна Крестителя.
24 сентября / 7 октября - 19-е воскресенье после Пятидесятницы.
25 сентября / 8 октября - В этот день чествуют преподобного Сергия Радонежского.
26 сентября / 9 октября - чествуют Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
28 сентября / 11 октября - Собор святых отцов Лавры в Киеве, благочестивых святых Кирилла и Марии, святого Вячеслава.
1 октября / 14 октября - 20-е воскресенье после Пятидесятницы. Покров Персвятой Богородицы. Поминовение всех святых, прославивших себя на земле Молдовы. Икона Божией Матери из Хырбовэца.
4/17 октября - Святители Гурие и Варшануфие. Святые мученицы Домнина и Виринея (Вероника).
6/19 октября - Святой Апостол Фома.
8 октября / 21 октября - 21-е воскресенье после Пятидесятницы. Святые отцы VII Вселенского Синода.
14/27 октября - Преосвященная Мать Параскева, защитница Молдовы.
15 октября / 28 октября - 22-е воскресенье по Пятидесятнице. Упоминаются святой благочестивый Ефтимия Новый, Лучиан и святитель Иоанн.
18 октября / 31 октября - Святой апостол и евангелист Лука.
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