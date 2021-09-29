https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-germanii-uspeshnoe-sotrudnichestvo-moldovoy-45133555.html
Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро
Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро
Президент Германии: у нас успешное сотрудничество с Молдовой
2021-09-29T14:27+0300
2021-09-29T14:27+0300
2021-09-29T14:33+0300
политика
в молдове
кишинев
молдова
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Между Германией и Молдовой сложилось успешное сотрудничество, которое сконцентрировано на создании инфраструктуры на местном уровне. Такое заявление сделал в среду федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Кишиневе после встречи с президентом Молдовы Майе Санду. Во время брифинга для прессы Штайнмайер отметил, что речь идет о срочных и важных инвестиционных проектах, таких как управление отходами и снабжение питьевой водой.По словам политика, он доставил в Молдову дополнительную финансовую помощь в размере 10 миллионов евро. Он добавил, что Германия желает усилить свое экономическое участие в Молдове. "Подробности станут известны после молдавско-германских правительственных консультаций в ноябре ", - рассказал Штайнмайер.В заключение президент Германии подтвердил, что его страна продолжает поддержку Молдовы как в условиях пандемии, так и в экономике, и в вопросе инвестиций. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-pribyl-prezident-germany-45127700.html
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в молдове, кишинев, молдова
Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро
14:27 29.09.2021 (обновлено: 14:33 29.09.2021)
Президент Германии находится с официальным визитом в Кишиневе. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ФРГ готова продолжать инвестировать в Молдову.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Между Германией и Молдовой сложилось успешное сотрудничество, которое сконцентрировано на создании инфраструктуры на местном уровне. Такое заявление сделал в среду федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Кишиневе после встречи с президентом Молдовы Майе Санду.
Во время брифинга для прессы Штайнмайер отметил, что речь идет о срочных и важных инвестиционных проектах, таких как управление отходами и снабжение питьевой водой.
По словам политика, он доставил в Молдову дополнительную финансовую помощь в размере 10 миллионов евро.
"Важно предложить молодым людям в вашей стране перспективы для создания рабочих мест для молодых молдаван на их родине. Я взял с собой пакет на 10 миллионов евро ", - уточнил Штайнмайер.
Он добавил, что Германия желает усилить свое экономическое участие в Молдове.
"Подробности станут известны после молдавско-германских правительственных консультаций в ноябре ", - рассказал Штайнмайер.
В заключение президент Германии подтвердил, что его страна продолжает поддержку Молдовы как в условиях пандемии, так и в экономике, и в вопросе инвестиций.
Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.
Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.
Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.