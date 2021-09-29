https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-germanii-uspeshnoe-sotrudnichestvo-moldovoy-45133555.html

Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро

Президент Германии "привез" в Кишинев 10 миллионов евро

Президент Германии: у нас успешное сотрудничество с Молдовой

2021-09-29T14:27+0300

2021-09-29T14:27+0300

2021-09-29T14:33+0300

политика

в молдове

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молдова

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Между Германией и Молдовой сложилось успешное сотрудничество, которое сконцентрировано на создании инфраструктуры на местном уровне. Такое заявление сделал в среду федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Кишиневе после встречи с президентом Молдовы Майе Санду. Во время брифинга для прессы Штайнмайер отметил, что речь идет о срочных и важных инвестиционных проектах, таких как управление отходами и снабжение питьевой водой.По словам политика, он доставил в Молдову дополнительную финансовую помощь в размере 10 миллионов евро. Он добавил, что Германия желает усилить свое экономическое участие в Молдове. "Подробности станут известны после молдавско-германских правительственных консультаций в ноябре ", - рассказал Штайнмайер.В заключение президент Германии подтвердил, что его страна продолжает поддержку Молдовы как в условиях пандемии, так и в экономике, и в вопросе инвестиций. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.

https://ru.sputnik.md/20210929/moldovu-pribyl-prezident-germany-45127700.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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