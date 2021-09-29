https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-moldovy-pozdravila-sherif-uspekhom-lige-chempionov-45135354.html
Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов
Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов
Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов
2021-09-29T15:08+0300
2021-09-29T15:08+0300
2021-09-29T15:08+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила тираспольский ФК "Шериф" с победой над мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов УЕФА. Слова поздравления Санду передала во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после вопроса о сенсационной победе молдавского клуба в рамках главного европейского турнира. Напомним, ранее тираспольский "Шериф" сенсационно на выезде обыграл "Реал" на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу желто-черных.
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в молдове, молдова, фк "шериф", футбол
Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов
Глава государства пожелала удачи "Шерифу" в следующих матчах.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила тираспольский ФК "Шериф" с победой над мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов УЕФА.
Слова поздравления Санду передала во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером после вопроса о сенсационной победе молдавского клуба в рамках главного европейского турнира.
"Поздравляю команду с этим успехом, и желаю им удачи в следующих играх. Что касается решения приднестровского вопроса, это очень серьезное дело, над которым мы будем работать. Как мы обсуждали сегодня с господином президентом (Германии, - прим. ред.), это дело подразумевает поиск мирного и дипломатического решения, результатом которого станет функциональное государство", - отметила Санду.
Напомним, ранее тираспольский "Шериф" сенсационно на выезде обыграл "Реал" на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу желто-черных.