Президент Молдовы поздравила "Шериф" с успехом в Лиге Чемпионов

"Поздравляю команду с этим успехом, и желаю им удачи в следующих играх. Что касается решения приднестровского вопроса, это очень серьезное дело, над которым мы будем работать. Как мы обсуждали сегодня с господином президентом (Германии, - прим. ред.), это дело подразумевает поиск мирного и дипломатического решения, результатом которого станет функциональное государство", - отметила Санду.