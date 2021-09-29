https://ru.sputnik.md/20210929/prognoz-pogody-45113759.html

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло 29 сентября

2021-09-29T07:00+0300

2021-09-29T07:00+0300

2021-09-29T07:00+0300

в молдове

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-восточный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 сентября: ночью – от +4 до +8, днем – от +15 до +17.В последующие сутки средняя дневная температура в Молдове понизится на 1-2 градуса.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в 29-й день сентября чтут память мученицы Людмилы. В народе данное торжество стали называть Евфимия Прехвальная, Людмила и птичье голошение.

https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогноз погоды, народные приметы