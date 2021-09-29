https://ru.sputnik.md/20210929/prognoz-pogody-45113759.html
Самый точный прогноз погоды: все еще тепло
Самый точный прогноз погоды: все еще тепло
Самый точный прогноз погоды: все еще тепло 29 сентября
2021-09-29T07:00+0300
2021-09-29T07:00+0300
2021-09-29T07:00+0300
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.Ветер северо-восточный, слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 сентября: ночью – от +4 до +8, днем – от +15 до +17.В последующие сутки средняя дневная температура в Молдове понизится на 1-2 градуса.Праздники и народные приметыПредставители духовенства в 29-й день сентября чтут память мученицы Людмилы. В народе данное торжество стали называть Евфимия Прехвальная, Людмила и птичье голошение.
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: все еще тепло
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КИШИНЕВ, 29 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 29 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +13 до +18 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +4 до +9 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 29 сентября: ночью – от +4 до +8, днем – от +15 до +17.
В последующие сутки средняя дневная температура в Молдове понизится на 1-2 градуса.
Праздники и народные приметы
Представители духовенства в 29-й день сентября чтут память мученицы Людмилы. В народе данное торжество стали называть Евфимия Прехвальная, Людмила и птичье голошение.
Если сегодня тепло — значит, завтра будет холодно.
Птицы отправляются на юг — жди скорых холодов.
Сегодня солнечные лучи светят ярче обычного — это не к добру, стоит ждать раннего снега.
Если сегодня была плюсовая температура за окном, жди скорую зиму.
Листья внезапно пожелтели, но не падают, будет долгая осень.
Ранним утром звезды начали мерцать — это к перемене погоды.