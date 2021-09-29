https://ru.sputnik.md/20210929/putin-otnosheniya-rossii-s-turtsiey-razvivayutsya-pozitivno-45133722.html

Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно

Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно

Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно

2021-09-29T15:45+0300

2021-09-29T15:45+0300

2021-09-29T15:52+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Отношения России с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости."Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов", - добавил Путин.Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию, также отметил он."На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.Путин добавил, что сотрудничество стран является гарантией стабильности.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября находится с рабочим визитом в России.

https://ru.sputnik.md/20210929/pervyy-blok-aes-akkuyu-mogut-otkryt-v-2022-godu---erdogan-45133226.html

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