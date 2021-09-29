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Путин: отношения России с Турцией развиваются позитивно
15:45 29.09.2021 (обновлено: 15:52 29.09.2021)
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL/
Владимир Путин встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе визита турецкого президента в Россию.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Отношения России с Турцией развиваются позитивно, рост товарооборота между странами за неполные 9 месяцев составил свыше 50% по сравнению с прошлым годом, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает РИА Новости.
"Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно. Профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причем по всем направлениям", - сказал он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Я вот отметил, сейчас, когда готовился к встрече с вами, в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году только за 9 месяцев текущего года, даже за 8,5 (месяцев), рост составил свыше 55. То есть мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов", - добавил Путин.
Россия и Турция успешно сотрудничают по международной линии, включая Ливию и Сирию, также отметил он.
"На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.
Путин добавил, что сотрудничество стран является гарантией стабильности.
"На международной линии мы сотрудничаем достаточно успешно. Имею в виду и Сирию, и наши контакты, согласование позиций по Ливии. Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией", - сказал он.
Путин добавил, что сотрудничество стран является гарантией стабильности.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29 сентября находится с рабочим визитом в России.