https://ru.sputnik.md/20210929/realnoe-bezumie-pobeda-sherifa-glazami-igrokov-i-bolelschikov-45124663.html
Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
2021-09-29T10:00+0300
2021-09-29T10:00+0300
2021-09-29T10:13+0300
спорт
победа
тирасполь
фк "шериф"
фк "реал мадрид"
футбол
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!ТИРАСПОЛЬ, 29 сентября. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавский "Шериф" ворвался на "Сантьяго Бернабеу" и буквально снес с престола "Королевский клуб". В футбольной Европе шок. "Желто-темная лошадка" из Тирасполя по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов лидирует в группе D. Команда Вернидуба опережает звездные составы Анчелотти и Индзаги. "Это реальная сказка", - говорят очевидцы.10 евро за шарф. Билеты – за наличкуФутбольное безумие началось за несколько часов до матча. Перед "Сантьяго Бернабеу" выстроились перекупщики. В официальном фан-шопе - только атрибутика "сливочных". Но за 10 евро можно было купить "розу" "Шерифа" у нелегальных торговцев. Кстати, специальных шарфов к каждому матчу в Мадриде не делают. Это удивило приднестровских журналистов. Среди прочих деталей - корреспондент ТСВ Денис Мартыненко подметил, что билеты за наличку можно было приобрести только у перекупщиков по цене в восемь раз дороже реальной стоимости."Никакого буфета. Максимум воду раздают бесплатно", - говорит приднестровский журналист Владислав Лукаш, сравнивая зоны гостеприимства в Мадриде и Тирасполе."Работа журналистов была отлично организована. Из-за пандемии посадка один через один в пресс-ложе. У каждого - монитор с повторами. Можешь на месте проанализировать, понять. Не было никаких программок. Только листик с qr-кодом, по которому ты переходишь на сайт UEFA и там берешь всю информацию по составам. Это из неудобств", - описывает работу в пресс-зоне Владислав Лукаш.Тихий ужас "Реала"Спустя 25 минут после старта тираспольские журналисты рассматривали на экранах самый лучший в их карьере повтор. Счет открыл Джасур Яхшибоев. Позывные "Шериф" - чемпион" были слышны даже в трансляции матча. О том, что творилось на реальных трибунах, рассказывает Анетта Шаповаленко."Когда забили мяч, первые 10 секунд была тишина и только по реакции футболистов мы поняли, что это не VAR, не штрафной, и гол действительно засчитали. Помню, фаны "Реала" в этот момент просто повернулись и молча смотрели на нас. Крики "Шериф" было отлично слышно на "Сантьяго Бернабеу". Кстати, футболисты после матча подошли, поблагодарили нас за поддержку. Что удивило, испанские болельщики очень лояльны к нам были, поздравляли с победой и даже нам аплодировали", – вдается в детали спортивный репортер Анетта Шаповаленко.Телеведущая шутит, мол, голос еще долго все будут восстанавливать - кричащих моментов было предостаточно: пенальти Бенземы и досадные 1:1 в середине второго тайма; сумасшедший гол Себастьена Тилля в концовке матча.В эти минуты в курортном городке Аликанте скупую слезу пустил 11-летний Платон Созинов. Юный фанат родом из Тирасполя, но с пяти лет болеет за "Реал". Болельщик в форме "сливочных" собрался с силами и дал комментарий сразу после поражения его "королей футбола"."Скандалище" АтанасиадисОдиннадцать спасений против одного пропущенного, да и то с пенальти. Как не влюбиться? Героем матча стал греческий голкипер "Шерифа" Георгиос Атанасиадис.Судьбой вратаря уже интересуются все топовые спортивные издания. Подозреваем: туда же и футбольные скауты. Пока все, что известно, - Атанасиадис отдан афинским "АЕКом" в аренду желто-черным до лета 2022 года."Я считаю, что "Реал" сегодня подвел именно этот голкипер Атанасиадис", - с юмором подытожил испанский фанат.Сумасшедшая статистикаНа утро в инстаграме "Шерифа" - плюс 90 тысяч подписчиков. Футбольные эксперты поражаются, как клуб с трансфертной стоимостью в 65 раз дешевле звездного "Реала" мог такое устроить на "Сантьяго Бернабеу". Об этом футболисты из Тирасполя явно не думают.В послематчевой пресс-конференции главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что ничего экстраординарного его команда не сотворила. А вот Карло Анчелотти признался, что ему грустно.Тираспольский "Шериф" продолжает творить историю. После сенсационной победы над "Реалом" в Мадриде чемпион Молдовы уверенно возглавляет группу D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч пройдет 19 октября в Милане против "Интера".
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победа, тирасполь, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол
Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
10:00 29.09.2021 (обновлено: 10:13 29.09.2021)
Самые яркие истории очевидцев лигочемпионского матча на "Сантьяго Бернабеу", в котором чемпион Молдовы победил мадридский "Реал".
!ТИРАСПОЛЬ, 29 сентября. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавский "Шериф" ворвался на "Сантьяго Бернабеу" и буквально снес с престола "Королевский клуб". В футбольной Европе шок. "Желто-темная лошадка" из Тирасполя по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов лидирует в группе D. Команда Вернидуба опережает звездные составы Анчелотти и Индзаги.
"Это реальная сказка", - говорят очевидцы.
10 евро за шарф. Билеты – за наличку
Футбольное безумие началось за несколько часов до матча. Перед "Сантьяго Бернабеу" выстроились перекупщики. В официальном фан-шопе - только атрибутика "сливочных". Но за 10 евро можно было купить "розу" "Шерифа" у нелегальных торговцев. Кстати, специальных шарфов к каждому матчу в Мадриде не делают. Это удивило приднестровских журналистов. Среди прочих деталей - корреспондент ТСВ Денис Мартыненко подметил, что билеты за наличку можно было приобрести только у перекупщиков по цене в восемь раз дороже реальной стоимости.
"Мы, как и другие болельщики, примерно сутки добирались. Были бессонные ночи. Но это того стоило. За "Шериф" приехали болеть не только из Тирасполя. Мы видели на трибуне флаг Перу. Это, видимо, фанаты нашего защитника Дуланто, которого очень любят на родине. Видели группу из Африки в майках с одинаковыми надписями "Янсане". Встретили кубинца, который приехал специально на эту игру поболеть за "Реал" и посмотреть именно на "Шериф", - рассказывает Денис Мартыненко.
"Никакого буфета. Максимум воду раздают бесплатно", - говорит приднестровский журналист Владислав Лукаш, сравнивая зоны гостеприимства в Мадриде и Тирасполе.
"Работа журналистов была отлично организована. Из-за пандемии посадка один через один в пресс-ложе. У каждого - монитор с повторами. Можешь на месте проанализировать, понять. Не было никаких программок. Только листик с qr-кодом, по которому ты переходишь на сайт UEFA и там берешь всю информацию по составам. Это из неудобств", - описывает работу в пресс-зоне Владислав Лукаш.
Тихий ужас "Реала"
Спустя 25 минут после старта тираспольские журналисты рассматривали на экранах самый лучший в их карьере повтор. Счет открыл Джасур Яхшибоев. Позывные "Шериф" - чемпион" были слышны даже в трансляции матча. О том, что творилось на реальных трибунах, рассказывает Анетта Шаповаленко.
"Когда забили мяч, первые 10 секунд была тишина и только по реакции футболистов мы поняли, что это не VAR, не штрафной, и гол действительно засчитали. Помню, фаны "Реала" в этот момент просто повернулись и молча смотрели на нас. Крики "Шериф" было отлично слышно на "Сантьяго Бернабеу". Кстати, футболисты после матча подошли, поблагодарили нас за поддержку. Что удивило, испанские болельщики очень лояльны к нам были, поздравляли с победой и даже нам аплодировали", – вдается в детали спортивный репортер Анетта Шаповаленко.
Телеведущая шутит, мол, голос еще долго все будут восстанавливать - кричащих моментов было предостаточно: пенальти Бенземы и досадные 1:1 в середине второго тайма; сумасшедший гол Себастьена Тилля в концовке матча.
В эти минуты в курортном городке Аликанте скупую слезу пустил 11-летний Платон Созинов. Юный фанат родом из Тирасполя, но с пяти лет болеет за "Реал". Болельщик в форме "сливочных" собрался с силами и дал комментарий сразу после поражения его "королей футбола".
"Шерифу" повезло. Но для моей команды еще не все потеряно. Впереди еще четыре матча. Нужно набрать одиннадцать очков. Три уже есть. Если испанцы в группе наберут шестнадцать очков, это будет очень хорошо", - подсчитал Платон.
"Скандалище" Атанасиадис
Одиннадцать спасений против одного пропущенного, да и то с пенальти. Как не влюбиться? Героем матча стал греческий голкипер "Шерифа" Георгиос Атанасиадис.
Судьбой вратаря уже интересуются все топовые спортивные издания. Подозреваем: туда же и футбольные скауты. Пока все, что известно, - Атанасиадис отдан афинским "АЕКом" в аренду желто-черным до лета 2022 года.
"Таких, как вратарь "Шерифа", в Испании называют "скандалище". Это означает игрок, который неожиданно выстрелил и всех удивил", - говорит юный болельщик из Аликанте. Платон Созинов солидарен с мнением UEFA: Атанасиадис – лучший игрок матча.
"Я считаю, что "Реал" сегодня подвел именно этот голкипер Атанасиадис", - с юмором подытожил испанский фанат.
Сумасшедшая статистика
На утро в инстаграме "Шерифа" - плюс 90 тысяч подписчиков. Футбольные эксперты поражаются, как клуб с трансфертной стоимостью в 65 раз дешевле звездного "Реала" мог такое устроить на "Сантьяго Бернабеу". Об этом футболисты из Тирасполя явно не думают.
"Мне удалось забить потрясающий гол. Мы это отметим, но затем снова сосредоточимся на чемпионате. У нас тяжелая группа. Так что нельзя терять голову. Надо двигаться от матча к матчу и делать все, что в наших силах. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере", - сказал после матча автор победного гола Себастьен Тилль.
В послематчевой пресс-конференции главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что ничего экстраординарного его команда не сотворила. А вот Карло Анчелотти признался, что ему грустно.
"Мы расстроены, потому что не заслужили проиграть", – такие выводы сделал наставник "сливочных".
Тираспольский "Шериф" продолжает творить историю. После сенсационной победы над "Реалом" в Мадриде чемпион Молдовы уверенно возглавляет группу D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч пройдет 19 октября в Милане против "Интера".