https://ru.sputnik.md/20210929/realnoe-bezumie-pobeda-sherifa-glazami-igrokov-i-bolelschikov-45124663.html

Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков

Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков

Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков

2021-09-29T10:00+0300

2021-09-29T10:00+0300

2021-09-29T10:13+0300

спорт

победа

тирасполь

фк "шериф"

фк "реал мадрид"

футбол

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!ТИРАСПОЛЬ, 29 сентября. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Молдавский "Шериф" ворвался на "Сантьяго Бернабеу" и буквально снес с престола "Королевский клуб". В футбольной Европе шок. "Желто-темная лошадка" из Тирасполя по итогам двух туров группового этапа Лиги чемпионов лидирует в группе D. Команда Вернидуба опережает звездные составы Анчелотти и Индзаги. "Это реальная сказка", - говорят очевидцы.10 евро за шарф. Билеты – за наличкуФутбольное безумие началось за несколько часов до матча. Перед "Сантьяго Бернабеу" выстроились перекупщики. В официальном фан-шопе - только атрибутика "сливочных". Но за 10 евро можно было купить "розу" "Шерифа" у нелегальных торговцев. Кстати, специальных шарфов к каждому матчу в Мадриде не делают. Это удивило приднестровских журналистов. Среди прочих деталей - корреспондент ТСВ Денис Мартыненко подметил, что билеты за наличку можно было приобрести только у перекупщиков по цене в восемь раз дороже реальной стоимости."Никакого буфета. Максимум воду раздают бесплатно", - говорит приднестровский журналист Владислав Лукаш, сравнивая зоны гостеприимства в Мадриде и Тирасполе."Работа журналистов была отлично организована. Из-за пандемии посадка один через один в пресс-ложе. У каждого - монитор с повторами. Можешь на месте проанализировать, понять. Не было никаких программок. Только листик с qr-кодом, по которому ты переходишь на сайт UEFA и там берешь всю информацию по составам. Это из неудобств", - описывает работу в пресс-зоне Владислав Лукаш.Тихий ужас "Реала"Спустя 25 минут после старта тираспольские журналисты рассматривали на экранах самый лучший в их карьере повтор. Счет открыл Джасур Яхшибоев. Позывные "Шериф" - чемпион" были слышны даже в трансляции матча. О том, что творилось на реальных трибунах, рассказывает Анетта Шаповаленко."Когда забили мяч, первые 10 секунд была тишина и только по реакции футболистов мы поняли, что это не VAR, не штрафной, и гол действительно засчитали. Помню, фаны "Реала" в этот момент просто повернулись и молча смотрели на нас. Крики "Шериф" было отлично слышно на "Сантьяго Бернабеу". Кстати, футболисты после матча подошли, поблагодарили нас за поддержку. Что удивило, испанские болельщики очень лояльны к нам были, поздравляли с победой и даже нам аплодировали", – вдается в детали спортивный репортер Анетта Шаповаленко.Телеведущая шутит, мол, голос еще долго все будут восстанавливать - кричащих моментов было предостаточно: пенальти Бенземы и досадные 1:1 в середине второго тайма; сумасшедший гол Себастьена Тилля в концовке матча.В эти минуты в курортном городке Аликанте скупую слезу пустил 11-летний Платон Созинов. Юный фанат родом из Тирасполя, но с пяти лет болеет за "Реал". Болельщик в форме "сливочных" собрался с силами и дал комментарий сразу после поражения его "королей футбола"."Скандалище" АтанасиадисОдиннадцать спасений против одного пропущенного, да и то с пенальти. Как не влюбиться? Героем матча стал греческий голкипер "Шерифа" Георгиос Атанасиадис.Судьбой вратаря уже интересуются все топовые спортивные издания. Подозреваем: туда же и футбольные скауты. Пока все, что известно, - Атанасиадис отдан афинским "АЕКом" в аренду желто-черным до лета 2022 года."Я считаю, что "Реал" сегодня подвел именно этот голкипер Атанасиадис", - с юмором подытожил испанский фанат.Сумасшедшая статистикаНа утро в инстаграме "Шерифа" - плюс 90 тысяч подписчиков. Футбольные эксперты поражаются, как клуб с трансфертной стоимостью в 65 раз дешевле звездного "Реала" мог такое устроить на "Сантьяго Бернабеу". Об этом футболисты из Тирасполя явно не думают.В послематчевой пресс-конференции главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что ничего экстраординарного его команда не сотворила. А вот Карло Анчелотти признался, что ему грустно.Тираспольский "Шериф" продолжает творить историю. После сенсационной победы над "Реалом" в Мадриде чемпион Молдовы уверенно возглавляет группу D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч пройдет 19 октября в Милане против "Интера".

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победа, тирасполь, фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол