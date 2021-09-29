Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210929/rossiyane-moldova-45066597.html
Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
Эксперт в области туризма, сравнив показатели разных лет, оценил перспективы туризма в Молдове и обозначил ключевые привлекательные направления.
2021-09-29T08:00+0300
2021-09-29T08:59+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
молдова
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45067370_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_6351316627524566ab3a41f9d711f787.jpg
Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
Молдовы есть туристический потенциал и перспективы его развития. К примеру, в 90-е годы и в начале 2000-х нашу страну посещали от 25 до 200 тысяч туристов. А 1993 год стал рекордным по их числу – в Молдову приехали 300 тысяч человек. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат экономики и эксперт в области туризма Юрий Кротенко.В заключение Кротенко задал главный вопрос – приедут ли в Молдову россияне и вообще кто сюда приедет? В нашей стране нет гор и моря, зато есть солнце и фрукты. Сейчас идет сбор винограда, по которому Молдова является самой северной границей выращивания. Также и грецкого ореха. Помимо этого, у нас произрастают абрикосы и персики. Все это может быть интересным для людей, которые живут севернее нас, – это Украина, Прибалтика, Россия и Финляндия.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1b/45067370_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_53dd17ef7c315fad4c0e5b66af54df18.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, туризм

Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем

08:00 29.09.2021 (обновлено: 08:59 29.09.2021)
320
Радио
Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт в области туризма, сравнив показатели разных лет, оценил перспективы туризма в Молдове и обозначил ключевые привлекательные направления.
Молдовы есть туристический потенциал и перспективы его развития. К примеру, в 90-е годы и в начале 2000-х нашу страну посещали от 25 до 200 тысяч туристов. А 1993 год стал рекордным по их числу – в Молдову приехали 300 тысяч человек. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат экономики и эксперт в области туризма Юрий Кротенко.

"Молдова вызывала интерес у украинцев – свыше 100 тысяч туристов и у россиян – тоже свыше 100 тысяч человек. В лучшие годы до пандемии – в 2018-2019 годах – число туристов с трудом достигло 20 тысяч, то есть сегодня нам есть к чему стремиться", – считает эксперт.

В заключение Кротенко задал главный вопрос – приедут ли в Молдову россияне и вообще кто сюда приедет? В нашей стране нет гор и моря, зато есть солнце и фрукты.
Сейчас идет сбор винограда, по которому Молдова является самой северной границей выращивания. Также и грецкого ореха. Помимо этого, у нас произрастают абрикосы и персики. Все это может быть интересным для людей, которые живут севернее нас, – это Украина, Прибалтика, Россия и Финляндия.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:23Исторические моменты матча "Шериф" - "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
10:00Реальное безумие: победа "Шерифа" глазами игроков и болельщиков
09:47Где в Кишиневе 29 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:18В аэропорту Кишинева проходят обыски
09:00Хуршудов: цена на газ больше не будет ниже 300 долларов
08:47Пока все спали: яркие кадры победы "Шерифа", ограничения во Франции и ситуация с COVID
08:30Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду
08:00Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем
07:30Молдова начала экспортировать картофель на Украину
07:00Самый точный прогноз погоды: все еще тепло
01:08Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
00:01"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 сентября
ВчераМосква вошла в пятерку лучших городов мира
ВчераМэр Чебан провел заседание по ситуации в сфере строительства в Кишиневе
ВчераПосле первого тайма "Шериф" выигрывает у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу"
ВчераПремьер Гаврилица встретилась в Брюсселе с делегацией Европарламента
ВчераСимоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
ВчераКурс валют на среду: основные игроки теряют в весе
ВчераЭксперт: у Молдовы еще есть шанс договориться о разумных ценах на газ