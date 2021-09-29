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Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем

Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем

Эксперт в области туризма, сравнив показатели разных лет, оценил перспективы туризма в Молдове и обозначил ключевые привлекательные направления.

2021-09-29T08:00+0300

2021-09-29T08:00+0300

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Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем Кротенко: приедут ли россияне в Молдову за солнцем

Молдовы есть туристический потенциал и перспективы его развития. К примеру, в 90-е годы и в начале 2000-х нашу страну посещали от 25 до 200 тысяч туристов. А 1993 год стал рекордным по их числу – в Молдову приехали 300 тысяч человек. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор хабилитат экономики и эксперт в области туризма Юрий Кротенко.В заключение Кротенко задал главный вопрос – приедут ли в Молдову россияне и вообще кто сюда приедет? В нашей стране нет гор и моря, зато есть солнце и фрукты. Сейчас идет сбор винограда, по которому Молдова является самой северной границей выращивания. Также и грецкого ореха. Помимо этого, у нас произрастают абрикосы и персики. Все это может быть интересным для людей, которые живут севернее нас, – это Украина, Прибалтика, Россия и Финляндия.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, туризм