https://ru.sputnik.md/20210929/sandu-germaniya-odin-glavnykh-partnerov-moldovy-45134781.html

Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы

Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы

Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы

2021-09-29T15:00+0300

2021-09-29T15:00+0300

2021-09-29T15:11+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент Молдовы Майя Санду по завершении встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Молдовы сообщила, что с октября власти нашей страны и Германии начнут процесс признания молдавских водительских прав в ФРГ. "С октября мы договорились о начале процедуры признания водительских прав Молдовы в Германии", - пояснила Санду. В ходе брифинга Санду отметила, что с 2022 года наши граждане смогут на законных основаниях заниматься сезонными работами в сельском хозяйстве Германии. Это станет возможным после подписания недавнего соглашения. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В его повестке обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Президента ФРГ сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.

https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-germanii-uspeshnoe-sotrudnichestvo-moldovoy-45133555.html

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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