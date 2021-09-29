https://ru.sputnik.md/20210929/sandu-germaniya-odin-glavnykh-partnerov-moldovy-45134781.html
Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы
Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы
Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы
2021-09-29T15:00+0300
2021-09-29T15:00+0300
2021-09-29T15:11+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент Молдовы Майя Санду по завершении встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Президент Молдовы сообщила, что с октября власти нашей страны и Германии начнут процесс признания молдавских водительских прав в ФРГ. "С октября мы договорились о начале процедуры признания водительских прав Молдовы в Германии", - пояснила Санду. В ходе брифинга Санду отметила, что с 2022 года наши граждане смогут на законных основаниях заниматься сезонными работами в сельском хозяйстве Германии. Это станет возможным после подписания недавнего соглашения. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В его повестке обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Президента ФРГ сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.
https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-germanii-uspeshnoe-sotrudnichestvo-moldovoy-45133555.html
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в молдове, кишинев, молдова
Санду: Германия - один из главных партнеров Молдовы
15:00 29.09.2021 (обновлено: 15:11 29.09.2021)
В октябре власти Кишинева и Берлина начнут процесс признания молдавских водительских прав на территории Германии.
КИШИНЕВ, 29 сен – Sputnik. Германия - один из главных коммерческих партнеров Молдовы, заявила в среду на брифинге президент Молдовы Майя Санду по завершении встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.
"Германия всегда была для нас надежным партнером. Помощь, предоставляемая через Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития, МИД а также другие фонды и организации Германии, в последние годы поддерживала программы в области инфраструктуры, энергоэффективности, демократии, верховенства закона и экономического развития. Общий объем немецкой помощи, оказанной нашей стране за последние два десятилетия, превысил 290 миллионов евро", - заявила Санду.
Президент Молдовы сообщила, что с октября власти нашей страны и Германии начнут процесс признания молдавских водительских прав в ФРГ.
"С октября мы договорились о начале процедуры признания водительских прав Молдовы в Германии", - пояснила Санду.
В ходе брифинга Санду отметила, что с 2022 года наши граждане смогут на законных основаниях заниматься сезонными работами в сельском хозяйстве Германии. Это станет возможным после подписания недавнего соглашения.
Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В его повестке обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.
Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.
Президента ФРГ сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.