https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html

"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов

"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Впервые попавшая в группу Лиги чемпионов молдавская команда обыграла "Реал Мадрид" на "Сантьяго Бернабеу". 29.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-29T00:01+0300

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фк "шериф"

фк "реал мадрид"

спорт

футбол

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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл мадридский "Реал" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-ой минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Голевую передачу отдал автор обеих таких передач в матче "Шерифа" с "Шахтером" Криштиану.Уже во втором тайме, на 65-ой минуте матча с пенальти Карим Бензема сравнял счет.В самом конце матча, на 90-ойй минуте тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.По итогам двух игр "Шериф" занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков.Следующий матч Шериф сыграет 19 октября в Италии против миланского Интера.

https://ru.sputnik.md/20210928/sherif-moldavskiy-futbol-45115357.html

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фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол