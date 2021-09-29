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"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
Впервые попавшая в группу Лиги чемпионов молдавская команда обыграла "Реал Мадрид" на "Сантьяго Бернабеу". 29.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-29T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл мадридский "Реал" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-ой минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Голевую передачу отдал автор обеих таких передач в матче "Шерифа" с "Шахтером" Криштиану.Уже во втором тайме, на 65-ой минуте матча с пенальти Карим Бензема сравнял счет.В самом конце матча, на 90-ойй минуте тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.По итогам двух игр "Шериф" занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков.Следующий матч Шериф сыграет 19 октября в Италии против миланского Интера.
https://ru.sputnik.md/20210928/sherif-moldavskiy-futbol-45115357.html
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фк "шериф", фк "реал мадрид", футбол

"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов

00:01 29.09.2021 (обновлено: 00:32 29.09.2021)
301
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Впервые попавшая в группу Лиги чемпионов молдавская команда обыграла "Реал Мадрид" на "Сантьяго Бернабеу".
КИШИНЕВ, 28 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" обыграл мадридский "Реал" во втором матче группового этапа Лиги чемпионов.
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
© REUTERS / JUAN MEDINA
Первый гол тираспольского "Шерифа" на 25-ой минуте матча забил нападающий Джасур Яхшибоев. Голевую передачу отдал автор обеих таких передач в матче "Шерифа" с "Шахтером" Криштиану.
Уже во втором тайме, на 65-ой минуте матча с пенальти Карим Бензема сравнял счет.
В самом конце матча, на 90-ойй минуте тираспольскую команду вывел вперед полузащитник Себастьен Тилль.
© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
© REUTERS / JUAN MEDINA
По итогам двух игр "Шериф" занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков.
Следующий матч Шериф сыграет 19 октября в Италии против миланского Интера.
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
Спорт
Спасти утопающего: сможет ли "Шериф" вытащить на себе весь молдавский футбол
Вчера, 20:58
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