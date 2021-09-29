https://ru.sputnik.md/20210929/shtaynmayer-moldova-izbezhanie-obostreniya-konflikta-pridnestrove-45136378.html

Штайнмайер: Молдова делает все во избежание обострения конфликта в Приднестровье

Штайнмайер: Молдова делает все во избежание обострения конфликта в Приднестровье

Штайнмайер: Молдова делает все во избежание обострения конфликта в Приднестровье

2021-09-29T15:25+0300

2021-09-29T15:25+0300

2021-09-29T15:28+0300

политика

в молдове

кишинев

приднестровье

молдова

германия

франк-вальтер штайнмайер

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Молдавская сторона предпринимает все шаги, чтобы избежать обострения конфликта в Приднестровье, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на брифинге в Кишиневе после встречи с президентом Молдовы Майей Санду. По его словам, политика "малых шагов" позволит найти способ разрешить конфликт и добиться "деэскалации ситуации". В свою очередь Майя Санду заявила, что разрешение приднестровского конфликта — это сложный процесс, который требует поиска мирного, дипломатического решения. "Что касается решения приднестровского вопроса, это очень серьезное дело, над которым мы будем работать. Как мы обсуждали сегодня с господином президентом (Германии - прим. ред.), это дело подразумевает поиск мирного и дипломатического решения, результатом которого станет функциональное государство", - отметила Санду. Франк-Вальтер Штайнмайер находится в Кишиневе с официальным визитом 29-30 сентября. В повестке визита обозначены переговоры с президентом, премьер-министром и представителями парламента, также Штайнмайер откроет бизнес-конференцию и встретится с выпускниками Германской службы академических обменов и местными политиками.Также он посетит Этнографический музей и Инженерный колледж в Стрэшенах и посадит дерево в Ботаническом саду в Кишиневе.Президента сопровождает высокопоставленная бизнес-делегация.

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html

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