https://ru.sputnik.md/20210929/skolko-budet-stoit-podsolnechnoe-maslo-v-moldove--prognoz-eksperta--45132704.html

Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта

Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта

Подешевеет ли подсолнечное масло в Молдове

2021-09-29T14:00+0300

2021-09-29T14:00+0300

2021-09-29T14:09+0300

экономика

в молдове

гагаузия

подсолнечник

продукты питания

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КОМРАТ, 29 сен - Sputnik, Максим Топал. В супермаркетах Комрата в настоящее время литр подсолнечного масла в среднем стоит около 32 леев. Пятилитровая бутылка обойдется покупателю в 160 леев. Такие же цены держатся и на рынке, и в небольших магазинах. Многие жители рассчитывают на снижение стоимости этого продукта, ведь действующие цены многим не по карману.Но прогнозы пока неутешительные. По словам начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, виной тому - высокие закупочные цены и дефицит сырья на мировом рынке.При этом в Гагаузии урожай подсолнечника в этом году - лучший за последние несколько лет. Планируется убрать более 80 тысяч тонн.По предварительным подсчетам Главного управления агропромышленного комплекса автономии, на данный момент уже убрано около 65 процентов всех площадей подсолнечника - это порядка 20 тысяч гектаров. Средняя урожайность этой культуры в автономии составляет 24 центнера с гектара.Практически в каждом селе автономии функционируют маслобойки, обеспечивающие местных жителей подсолнечным маслом. Но производство этого продукта в промышленных масштабах в Гагаузии не ведется.

гагаузия

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, гагаузия, подсолнечник, продукты питания