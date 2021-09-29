https://ru.sputnik.md/20210929/skolko-budet-stoit-podsolnechnoe-maslo-v-moldove--prognoz-eksperta--45132704.html
Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта
Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта
Подешевеет ли подсолнечное масло в Молдове
2021-09-29T14:00+0300
2021-09-29T14:00+0300
2021-09-29T14:09+0300
экономика
в молдове
гагаузия
подсолнечник
продукты питания
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КОМРАТ, 29 сен - Sputnik, Максим Топал. В супермаркетах Комрата в настоящее время литр подсолнечного масла в среднем стоит около 32 леев. Пятилитровая бутылка обойдется покупателю в 160 леев. Такие же цены держатся и на рынке, и в небольших магазинах. Многие жители рассчитывают на снижение стоимости этого продукта, ведь действующие цены многим не по карману.Но прогнозы пока неутешительные. По словам начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, виной тому - высокие закупочные цены и дефицит сырья на мировом рынке.При этом в Гагаузии урожай подсолнечника в этом году - лучший за последние несколько лет. Планируется убрать более 80 тысяч тонн.По предварительным подсчетам Главного управления агропромышленного комплекса автономии, на данный момент уже убрано около 65 процентов всех площадей подсолнечника - это порядка 20 тысяч гектаров. Средняя урожайность этой культуры в автономии составляет 24 центнера с гектара.Практически в каждом селе автономии функционируют маслобойки, обеспечивающие местных жителей подсолнечным маслом. Но производство этого продукта в промышленных масштабах в Гагаузии не ведется.
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в молдове, гагаузия, подсолнечник, продукты питания
Сколько будет стоить подсолнечное масло в Молдове – прогноз эксперта
14:00 29.09.2021 (обновлено: 14:09 29.09.2021)
Несмотря на хороший урожай подсолнечника, снижения цены на масло, вероятнее всего, не произойдет.
КОМРАТ, 29 сен - Sputnik, Максим Топал. В супермаркетах Комрата в настоящее время литр подсолнечного масла в среднем стоит около 32 леев. Пятилитровая бутылка обойдется покупателю в 160 леев. Такие же цены держатся и на рынке, и в небольших магазинах. Многие жители рассчитывают на снижение стоимости этого продукта, ведь действующие цены многим не по карману.
Но прогнозы пока неутешительные. По словам начальника Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, виной тому - высокие закупочные цены и дефицит сырья на мировом рынке.
"Сейчас за килограмм (семян подсолнечника - прим. ред.) дают около 10 леев… Дело в том, что закупочные цены на сырье тоже высокие. Это связано, видимо, с нехваткой подсолнечника на мировых рынках у производителей других стран", - сказал Андрей Димитрогло.
При этом в Гагаузии урожай подсолнечника в этом году - лучший за последние несколько лет. Планируется убрать более 80 тысяч тонн.
По предварительным подсчетам Главного управления агропромышленного комплекса автономии, на данный момент уже убрано около 65 процентов всех площадей подсолнечника - это порядка 20 тысяч гектаров. Средняя урожайность этой культуры в автономии составляет 24 центнера с гектара.
Практически в каждом селе автономии функционируют маслобойки, обеспечивающие местных жителей подсолнечным маслом. Но производство этого продукта в промышленных масштабах в Гагаузии не ведется.