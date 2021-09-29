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Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
2021-09-29T01:08+0300
2021-09-29T01:16+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. За тем, как "Шериф" обыгрывает "Реал" в Лиге чемпионов наблюдали многие жители Тирасполя.Одни из самых активных болельщиков собрались у большого экрана на Lions Arenа. Зрители рассказывают, когда в Мадриде забили первый гол, в Тирасполе буквально взорвались трибуны.Фаны "Шерифа" поздравляют друг друга с победой. Машины на улицах сигналят. После сенсационной победы "Шерифа" над чемпионом Испании Тирасполю еще долго не уснуть."Шериф" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 и укрепил позиции в группе D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч тираспольский клуб проведет на выезде против миланского "Интера" 19 октября.
https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html
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в молдове, молдова, тирасполь, фк "шериф", футбол

Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"

01:08 29.09.2021 (обновлено: 01:16 29.09.2021)
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© REUTERS / JUAN MEDINAМатч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / JUAN MEDINA
Приднестровцы празднуют сенсационный дебют желто-черных на "Сантьяго-Бернабеу".
ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. За тем, как "Шериф" обыгрывает "Реал" в Лиге чемпионов наблюдали многие жители Тирасполя.
Одни из самых активных болельщиков собрались у большого экрана на Lions Arenа. Зрители рассказывают, когда в Мадриде забили первый гол, в Тирасполе буквально взорвались трибуны.

"Тут просто все в шоке были от такой игры. Лично я сорвала голос. Так кричали. Эмоции невероятные. Это был волшебный футбол, который сегодня для нас сотворил "Шериф". Тут все аплодировали каждому сэйву нашего голкипера. Возмущались, когда назначили пенальти, ну и не описать словами, что творилось после победы", – описывает обстановку болельщица Олеся Мокан.

Фаны "Шерифа" поздравляют друг друга с победой. Машины на улицах сигналят. После сенсационной победы "Шерифа" над чемпионом Испании Тирасполю еще долго не уснуть.
Матч Реал - Шериф на Сантьяго Бернабеу - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
Спорт
"Шериф" выиграл у мадридского "Реала" в матче группового этапа Лиги чемпионов
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"Шериф" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 и укрепил позиции в группе D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч тираспольский клуб проведет на выезде против миланского "Интера" 19 октября.
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