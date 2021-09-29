https://ru.sputnik.md/20210929/tiraspol-pobeda-sherif-real-45120425.html
Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
2021-09-29T01:08+0300
2021-09-29T01:08+0300
2021-09-29T01:16+0300
спорт
в молдове
молдова
тирасполь
фк "шериф"
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45119162_0:84:3217:1893_1920x0_80_0_0_9ef1b855f2e0050e1055cd6ad4a59fde.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. За тем, как "Шериф" обыгрывает "Реал" в Лиге чемпионов наблюдали многие жители Тирасполя.Одни из самых активных болельщиков собрались у большого экрана на Lions Arenа. Зрители рассказывают, когда в Мадриде забили первый гол, в Тирасполе буквально взорвались трибуны.Фаны "Шерифа" поздравляют друг друга с победой. Машины на улицах сигналят. После сенсационной победы "Шерифа" над чемпионом Испании Тирасполю еще долго не уснуть."Шериф" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 и укрепил позиции в группе D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч тираспольский клуб проведет на выезде против миланского "Интера" 19 октября.
https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html
молдова
тирасполь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1c/45119162_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_272cfca25b3c14091325f85a9491f7a5.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, молдова, тирасполь, фк "шериф", футбол
Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"
01:08 29.09.2021 (обновлено: 01:16 29.09.2021)
Приднестровцы празднуют сенсационный дебют желто-черных на "Сантьяго-Бернабеу".
ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. За тем, как "Шериф" обыгрывает "Реал" в Лиге чемпионов наблюдали многие жители Тирасполя.
Одни из самых активных болельщиков собрались у большого экрана на Lions Arenа. Зрители рассказывают, когда в Мадриде забили первый гол, в Тирасполе буквально взорвались трибуны.
"Тут просто все в шоке были от такой игры. Лично я сорвала голос. Так кричали. Эмоции невероятные. Это был волшебный футбол, который сегодня для нас сотворил "Шериф". Тут все аплодировали каждому сэйву нашего голкипера. Возмущались, когда назначили пенальти, ну и не описать словами, что творилось после победы", – описывает обстановку болельщица Олеся Мокан.
Фаны "Шерифа" поздравляют друг друга с победой. Машины на улицах сигналят. После сенсационной победы "Шерифа" над чемпионом Испании Тирасполю еще долго не уснуть.
"Шериф" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 и укрепил позиции в группе D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч тираспольский клуб проведет на выезде против миланского "Интера" 19 октября.