https://ru.sputnik.md/20210929/tiraspol-pobeda-sherif-real-45120425.html

Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"

Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"

Тирасполь ликует после победы "Шерифа" над "Реалом"

2021-09-29T01:08+0300

2021-09-29T01:08+0300

2021-09-29T01:16+0300

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ТИРАСПОЛЬ, 29 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. За тем, как "Шериф" обыгрывает "Реал" в Лиге чемпионов наблюдали многие жители Тирасполя.Одни из самых активных болельщиков собрались у большого экрана на Lions Arenа. Зрители рассказывают, когда в Мадриде забили первый гол, в Тирасполе буквально взорвались трибуны.Фаны "Шерифа" поздравляют друг друга с победой. Машины на улицах сигналят. После сенсационной победы "Шерифа" над чемпионом Испании Тирасполю еще долго не уснуть."Шериф" победил мадридский "Реал" со счетом 2:1 и укрепил позиции в группе D. В Лиге чемпионов желто-черные идут без поражений. Следующий матч тираспольский клуб проведет на выезде против миланского "Интера" 19 октября.

https://ru.sputnik.md/20210929/sherif-vyigral-u-madridskogo-reala-v-matche-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov-45119869.html

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в молдове, молдова, тирасполь, фк "шериф", футбол