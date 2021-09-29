https://ru.sputnik.md/20210929/v-kremle-prokommentirovali-udalenie-kanalov-rt-na-youtube-45131781.html

В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube

В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube

В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube

2021-09-29T14:15+0300

2021-09-29T14:15+0300

2021-09-29T14:15+0300

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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян."Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - добавил он.Песков отметил, что любое нарушение закона - это и есть крайний случай. "И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

https://ru.sputnik.md/20210928/zakrytie-youtube-rt-45117285.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире