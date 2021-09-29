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https://ru.sputnik.md/20210929/v-kremle-prokommentirovali-udalenie-kanalov-rt-na-youtube-45131781.html
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube
2021-09-29T14:15+0300
2021-09-29T14:15+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян."Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - добавил он.Песков отметил, что любое нарушение закона - это и есть крайний случай. "И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
https://ru.sputnik.md/20210928/zakrytie-youtube-rt-45117285.html
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В Кремле прокомментировали удаление каналов RT на YouTube

14:15 29.09.2021
146
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT в Москве
Офис телеканала RT в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 29.09.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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В удалении каналов RT на YouTube увидели признаки нарушения российских законов.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Кремль усмотрел признаки нарушения законов РФ в удалении каналов RT на YouTube: это сопряжено и с цензурой, и с воспрепятствованием деятельности СМИ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
Логотип телеканала Russia Today на здании в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 28.09.2021
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Симоньян назвала медийной войной закрытие YouTube немецких каналов RT
Вчера, 22:23
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Ранее YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что это, конечно, сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

"Если наши контрольные органы придут к выводу, что это действительно нарушение нашего законодательства, то, конечно же, нельзя, не следует исключать возможности принятия мер по принуждению этой платформы к выполнению наших законов", - добавил он.
Песков отметил, что любое нарушение закона - это и есть крайний случай. "И здесь должна быть, безусловно, нулевая терпимость к подобному нарушению закона", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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