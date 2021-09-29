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Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду
Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем борьбу с коррупцией и итоги матча "Шериф" - "Реал Мадрид". 29.09.2021, Sputnik Молдова
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коррупция
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Борьба с коррупцией – это тема, оседлав которую, к власти пришла Партия PAS. Президент Молдовы Майя Санду также ставит борьбу с коррупцией во главу угла своей деятельности. Насколько власть соответствует своему антикоррупционному имиджу? Что стоит за громкими заявлениями? Ждать ли слома коррупционных схем и паутины лжи, окутывающих Молдову десятилетиями?А также - итоги матча "Шериф" - "Реал Мадрид". Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и обозревателем Sputnik Молдова Дмитрием Китороагэ.
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коррупция, молдова, фк "шериф", фк "реал мадрид", майя санду, футбол, pas, видео

Большая победа "Шерифа" и одиночество Майи Санду

08:30 29.09.2021 (обновлено: 08:57 29.09.2021)
569
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем борьбу с коррупцией и итоги матча "Шериф" - "Реал Мадрид".
Борьба с коррупцией – это тема, оседлав которую, к власти пришла Партия PAS. Президент Молдовы Майя Санду также ставит борьбу с коррупцией во главу угла своей деятельности. Насколько власть соответствует своему антикоррупционному имиджу? Что стоит за громкими заявлениями? Ждать ли слома коррупционных схем и паутины лжи, окутывающих Молдову десятилетиями?
А также - итоги матча "Шериф" - "Реал Мадрид". Обо всем этом - в беседе с политологом Сергеем Манастырлы и обозревателем Sputnik Молдова Дмитрием Китороагэ.
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