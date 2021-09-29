https://ru.sputnik.md/20210929/zaybert-vlasti-frg-neprichastny-k-zakrytiyu-kanalov-rt-na-youtube-45131977.html
Зайберт: власти ФРГ непричастны к закрытию каналов RT на YouTube
Зайберт: власти ФРГ непричастны к закрытию каналов RT на YouTube
власти ФРГ непричастны к закрытию каналов RT на YouTube
2021-09-29T16:35+0300
2021-09-29T16:35+0300
2021-09-29T16:35+0300
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КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik. Власти ФРГ не имеют отношения к решению о закрытии канала RT Deutsch, оно принято исключительно платформой YouTube, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщают "Известия".О том, что c YouTube были удалены каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP), стало известно накануне. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Видеохостинг объяснил удаление каналов RT якобы нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.По его словам, власти Германии принимают к сведению подобные обстоятельства. Однако это, по словам Зайберта, не государственные меры."Поскольку об этом заявляют, это является поводом для меня четко опровергнуть это", — заключил официальный представитель правительства Германии.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство готовит комментарий по этой ситуации, который "понравится всем, особенно немецким журналистам".При этом в тот же день Роскомнадзор (РКН) направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения. В РКН обратили внимание на то, что такие ограничения являются актом цензуры в отношении российских СМИ.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 сентября сообщил, что в Кремле оценили вероятность блокировки YouTube в России. По его словам, законы РФ были грубо нарушены, что сопряжено с препятствованием распространению информации СМИ и цензурой.
https://ru.sputnik.md/20210928/zakrytie-youtube-rt-45117285.html
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в мире, сми, россия, германия
Зайберт: власти ФРГ непричастны к закрытию каналов RT на YouTube
Официальный представитель правительства Германии сделал заявления в связи с решением о закрытии канала RT Deutsch.
КИШИНЕВ, 29 сен - Sputnik.
Власти ФРГ не имеют отношения к решению о закрытии канала RT Deutsch, оно принято исключительно платформой YouTube, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщают "Известия"
.
О том, что c YouTube были удалены каналы RT DE и Der Fehlende Part (DFP), стало известно накануне. Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Видеохостинг объяснил удаление каналов RT якобы нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса.
"Здесь речь идет о решении YouTube против RT и, кажется, еще одного канала на основании правил YouTube. Мы принимаем это к сведению. Есть, очевидно, возможности для затронутых каналов противодействовать этому", — отметил Зайберт.
По его словам, власти Германии принимают к сведению подобные обстоятельства. Однако это, по словам Зайберта, не государственные меры.
"Поскольку об этом заявляют, это является поводом для меня четко опровергнуть это", — заключил официальный представитель правительства Германии.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство готовит комментарий по этой ситуации, который "понравится всем, особенно немецким журналистам".
При этом в тот же день Роскомнадзор (РКН) направил письмо в Google с требованием снять все ограничения с каналов RT DE и DFP и пояснить причины их введения. В РКН обратили внимание на то, что такие ограничения являются актом цензуры в отношении российских СМИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 сентября сообщил, что в Кремле оценили вероятность блокировки YouTube в России. По его словам, законы РФ были грубо нарушены, что сопряжено с препятствованием распространению информации СМИ и цензурой.