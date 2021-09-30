https://ru.sputnik.md/20210930/belyakov-rotatsiya-voennosluzhaschikh-rf-budet-zatrudnena-45167759.html
Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
2021-09-30T17:50+0300
2021-09-30T17:50+0300
2021-09-30T18:20+0300
политика
в молдове
приднестровье
миротворческая миссия в приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 30 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Российский миротворец не может вернуться на службу в состав Миротворческих сил после лечения в России. Об этом заявила российская делегация в Объединенной контрольной комиссии.Информация вызывает озабоченность приднестровской стороны. Об этом в четверг заявил Олег Беляков на заседании ОКК.Миротворческую операцию в Приднестровье считают одной из самых успешных. С 1992 года боевые действия между сторонами не возобновлялись. Однако в Зоне безопасности периодически возникают инциденты разного характера.
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в молдове, приднестровье, миротворческая миссия в приднестровье
Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
17:50 30.09.2021 (обновлено: 18:20 30.09.2021)
Молдова отказала во въезде в Приднестровье российскому офицеру. Делегация России в ОКК сделала заявление, приднестровская сторона прокомментировала инцидент.
ТИРАСПОЛЬ, 30 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Российский миротворец не может вернуться на службу в состав Миротворческих сил после лечения в России. Об этом заявила российская делегация в Объединенной контрольной комиссии.
"Расцениваем данный факт как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону", - говорится в заявлении делегации России.
Информация вызывает озабоченность приднестровской стороны. Об этом в четверг заявил Олег Беляков на заседании ОКК.
"Мы прекрасно понимаем, что основной гарантирующей связующей силой в рамках миротворческих сил по-прежнему является российская составляющая. И когда российских военнослужащих, а тут он в звании подполковника и командует целым батальоном, и его не пускают в Зону безопасности исключительно по каким-то внутренним соображениям представителей Молдовы, здесь возникает определенная опасность в работе самого механизма миротворческий операции, то есть возникает опасность того, что ротация военнослужащих РФ будет затруднена", - отметил Олег Беляков.
Миротворческую операцию в Приднестровье считают одной из самых успешных. С 1992 года боевые действия между сторонами не возобновлялись. Однако в Зоне безопасности периодически возникают инциденты разного характера.