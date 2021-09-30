Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена

"Мы прекрасно понимаем, что основной гарантирующей связующей силой в рамках миротворческих сил по-прежнему является российская составляющая. И когда российских военнослужащих, а тут он в звании подполковника и командует целым батальоном, и его не пускают в Зону безопасности исключительно по каким-то внутренним соображениям представителей Молдовы, здесь возникает определенная опасность в работе самого механизма миротворческий операции, то есть возникает опасность того, что ротация военнослужащих РФ будет затруднена", - отметил Олег Беляков.