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Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена
2021-09-30T17:50+0300
2021-09-30T18:20+0300
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миротворческая миссия в приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 30 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Российский миротворец не может вернуться на службу в состав Миротворческих сил после лечения в России. Об этом заявила российская делегация в Объединенной контрольной комиссии.Информация вызывает озабоченность приднестровской стороны. Об этом в четверг заявил Олег Беляков на заседании ОКК.Миротворческую операцию в Приднестровье считают одной из самых успешных. С 1992 года боевые действия между сторонами не возобновлялись. Однако в Зоне безопасности периодически возникают инциденты разного характера.
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в молдове, приднестровье, миротворческая миссия в приднестровье

Беляков: ротация военнослужащих РФ будет затруднена

17:50 30.09.2021 (обновлено: 18:20 30.09.2021)
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© Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры.
Российские миротворцы на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры. - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Сергей Кузнецов
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Молдова отказала во въезде в Приднестровье российскому офицеру. Делегация России в ОКК сделала заявление, приднестровская сторона прокомментировала инцидент.
ТИРАСПОЛЬ, 30 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Российский миротворец не может вернуться на службу в состав Миротворческих сил после лечения в России. Об этом заявила российская делегация в Объединенной контрольной комиссии.

"Расцениваем данный факт как попытку лишения российской стороны суверенного права направлять военнослужащих в состав своего миротворческого контингента. Ответственность за последствия всецело возлагаем на молдавскую сторону", - говорится в заявлении делегации России.

Информация вызывает озабоченность приднестровской стороны. Об этом в четверг заявил Олег Беляков на заседании ОКК.

"Мы прекрасно понимаем, что основной гарантирующей связующей силой в рамках миротворческих сил по-прежнему является российская составляющая. И когда российских военнослужащих, а тут он в звании подполковника и командует целым батальоном, и его не пускают в Зону безопасности исключительно по каким-то внутренним соображениям представителей Молдовы, здесь возникает определенная опасность в работе самого механизма миротворческий операции, то есть возникает опасность того, что ротация военнослужащих РФ будет затруднена", - отметил Олег Беляков.

Миротворческую операцию в Приднестровье считают одной из самых успешных. С 1992 года боевые действия между сторонами не возобновлялись. Однако в Зоне безопасности периодически возникают инциденты разного характера.
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