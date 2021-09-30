https://ru.sputnik.md/20210930/ceban-2022-godu-byudzhet-kulturnogo-sektora-kishinev-uvelichat-tri-raza-45152046.html
Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза
Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза
Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза
2021-09-30T10:11+0300
2021-09-30T10:11+0300
2021-09-30T10:11+0300
культура
кишинев
молдова
бюджет
в молдове
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с деятелями культуры и представителями творческих союзов, на которой обсудили Дорожную карту на 2022 год.По его мнению, столица является культурным ядром страны, а основной потенциал сконцентрирован в Кишиневе, поэтому на будущий год будет увеличено количество культурных событий. Помимо этого, как уточнил градоначальник, власти продолжат инвестировать в оснащение художественных и музыкальных школ - от инфраструктуры до инструментов. "Мы продолжим организовывать совместные мероприятия в других странах и городах для популяризации наших талантов, культуры и традиций", - добавил примар. Чебан подчеркнул, что муниципалитет также внесет свой вклад в Конгресс людей культуры, который будет организован в январе следующего года.
https://ru.sputnik.md/20210824/zelenyy-teatr-v-kishineve-otremontiruyut-44180399.html
https://ru.sputnik.md/20210911/na-yazyke-muzyki---v-kishineve-i-tiraspole-proshli-kontserty-v-ramkakh-kulturnogo-proekta-44670794.html
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кишинев, молдова, бюджет, в молдове
Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза
Кишиневский градоначальник намерен уделить больше внимания культуре в следующем году.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с деятелями культуры и представителями творческих союзов, на которой обсудили Дорожную карту на 2022 год.
Я подтвердил свою позицию - больше инвестировать в сферу культуры, поддерживать талантливых людей, вовлекать детей в сферу культуры. В 2022 году мы намерены в три раза увеличить бюджет культурного сектора.
По его мнению, столица является культурным ядром страны, а основной потенциал сконцентрирован в Кишиневе, поэтому на будущий год будет увеличено количество культурных событий.
Помимо этого, как уточнил градоначальник, власти продолжат инвестировать в оснащение художественных и музыкальных школ - от инфраструктуры до инструментов.
"Мы продолжим организовывать совместные мероприятия в других странах и городах для популяризации наших талантов, культуры и традиций", - добавил примар.
Чебан подчеркнул, что муниципалитет также внесет свой вклад в Конгресс людей культуры, который будет организован в январе следующего года.