https://ru.sputnik.md/20210930/ceban-2022-godu-byudzhet-kulturnogo-sektora-kishinev-uvelichat-tri-raza-45152046.html

Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза

Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза

Чебан: в 2022 бюджет культурного сектора в Кишиневе увеличат в три раза

2021-09-30T10:11+0300

2021-09-30T10:11+0300

2021-09-30T10:11+0300

культура

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с деятелями культуры и представителями творческих союзов, на которой обсудили Дорожную карту на 2022 год.По его мнению, столица является культурным ядром страны, а основной потенциал сконцентрирован в Кишиневе, поэтому на будущий год будет увеличено количество культурных событий. Помимо этого, как уточнил градоначальник, власти продолжат инвестировать в оснащение художественных и музыкальных школ - от инфраструктуры до инструментов. "Мы продолжим организовывать совместные мероприятия в других странах и городах для популяризации наших талантов, культуры и традиций", - добавил примар. Чебан подчеркнул, что муниципалитет также внесет свой вклад в Конгресс людей культуры, который будет организован в январе следующего года.

https://ru.sputnik.md/20210824/zelenyy-teatr-v-kishineve-otremontiruyut-44180399.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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кишинев, молдова, бюджет, в молдове