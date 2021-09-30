https://ru.sputnik.md/20210930/chernobyltsy-posobie-45174369.html

Чернобыльцам-ликвидаторам без инвалидности будет выделено пособие

Чернобыльцам-ликвидаторам без инвалидности будет выделено пособие

Чернобыльцам-ликвидаторам в Молдове выделят государственное пособие

2021-09-30T23:00+0300

2021-09-30T23:00+0300

2021-09-30T23:00+0300

общество

пособие

ликвидаторы последствий аварии на чаэс

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В четверг, 30 сентября, правительство Молдовы одобрило инициативу, согласно которой, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не имеющим инвалидности, предоставят государственное ежемесячное пособие в размере 750 леев. По данным Минобороны, в настоящее время 89 человек входят в категорию участников ликвидации последствий ущерба от Чернобыльской аварии и при этом не классифицируемых как инвалиды.Сообщается, что реализация соответствующей поправки в закон будет осуществляться посредством перевода средств из государственного бюджета в бюджет социального страхования.

https://ru.sputnik.md/20201214/posobie-suprugam-likvidatorov-katastrofy-v-chernobyle-podnimut-do-500-leev-32885565.html

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пособие, ликвидаторы последствий аварии на чаэс, в молдове, молдова