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Чернобыльцам-ликвидаторам без инвалидности будет выделено пособие
Чернобыльцам-ликвидаторам без инвалидности будет выделено пособие
Чернобыльцам-ликвидаторам в Молдове выделят государственное пособие
2021-09-30T23:00+0300
2021-09-30T23:00+0300
общество
пособие
ликвидаторы последствий аварии на чаэс
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В четверг, 30 сентября, правительство Молдовы одобрило инициативу, согласно которой, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не имеющим инвалидности, предоставят государственное ежемесячное пособие в размере 750 леев. По данным Минобороны, в настоящее время 89 человек входят в категорию участников ликвидации последствий ущерба от Чернобыльской аварии и при этом не классифицируемых как инвалиды.Сообщается, что реализация соответствующей поправки в закон будет осуществляться посредством перевода средств из государственного бюджета в бюджет социального страхования.
https://ru.sputnik.md/20201214/posobie-suprugam-likvidatorov-katastrofy-v-chernobyle-podnimut-do-500-leev-32885565.html
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пособие, ликвидаторы последствий аварии на чаэс, в молдове, молдова

Чернобыльцам-ликвидаторам без инвалидности будет выделено пособие

23:00 30.09.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Ежемесячные выплаты будут предоставлены ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не имеющим инвалидности.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В четверг, 30 сентября, правительство Молдовы одобрило инициативу, согласно которой, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, не имеющим инвалидности, предоставят государственное ежемесячное пособие в размере 750 леев.
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По данным Минобороны, в настоящее время 89 человек входят в категорию участников ликвидации последствий ущерба от Чернобыльской аварии и при этом не классифицируемых как инвалиды.
Сообщается, что реализация соответствующей поправки в закон будет осуществляться посредством перевода средств из государственного бюджета в бюджет социального страхования.
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