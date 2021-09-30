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https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html
Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США
Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США
Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США
2021-09-30T12:50+0300
2021-09-30T12:50+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на заседании парламента в четверг министра обороны в связи с закупкой Молдовой партии военной техники из США. После голосования парламентское большинство инициативу не поддержало. Напомним, самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.Позднее стало известно, что правительство Молдовы выделило один миллион долларов из общей суммы в пять миллионов долларов на покупку военной техники у США.По данным посольства США в Кишиневе, эта покупка "поможет Молдове продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции".
https://ru.sputnik.md/20210927/chto-privezli-moldavskoy-armii-v-amerikanskom-samolete-45086100.html
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в молдове, молдова, сша, военная техника, министерство обороны молдовы

Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США

12:50 30.09.2021
461
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii MoldovaEchipament militar din SUA
Echipament militar din SUA - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В парламенте не стали приглашать на заседание министра обороны, которого хотела заслушать оппозиция.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на заседании парламента в четверг министра обороны в связи с закупкой Молдовой партии военной техники из США.
"В условиях, когда правительство заявляет, что денег на покупку тестов на коронавирус для учителей нет, мы хотели бы узнать у министра обороны, какое оборудование и в каком количестве было приобретено, а также каковы условия покупки и получения данной техники", - заявила на заседании депутат фракции ПКРМ-ПСРМ Диана Караман.
После голосования парламентское большинство инициативу не поддержало.
Напомним, самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.
Позднее стало известно, что правительство Молдовы выделило один миллион долларов из общей суммы в пять миллионов долларов на покупку военной техники у США.
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По данным посольства США в Кишиневе, эта покупка "поможет Молдове продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции".
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