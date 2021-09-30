https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html

Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США

Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США

Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США

2021-09-30T12:50+0300

2021-09-30T12:50+0300

2021-09-30T12:50+0300

политика

в молдове

молдова

сша

военная техника

министерство обороны молдовы

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов потребовали заслушать на заседании парламента в четверг министра обороны в связи с закупкой Молдовой партии военной техники из США. После голосования парламентское большинство инициативу не поддержало. Напомним, самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.Позднее стало известно, что правительство Молдовы выделило один миллион долларов из общей суммы в пять миллионов долларов на покупку военной техники у США.По данным посольства США в Кишиневе, эта покупка "поможет Молдове продолжить преобразование Национальной армии в силу, которая вносит вклад в национальную оборону, оказывает жизненно важную поддержку гражданским властям и вносит вклад в международные миротворческие операции".

https://ru.sputnik.md/20210927/chto-privezli-moldavskoy-armii-v-amerikanskom-samolete-45086100.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, сша, военная техника, министерство обороны молдовы