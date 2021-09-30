https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalsya-zaslushat-otvetstvennogo-za-peregovory-s-gazpromom-45153974.html

Депутаты отказались заслушать ответственного за переговоры с "Газпромом"

Депутаты отказались заслушать ответственного за переговоры с "Газпромом"

В парламенте не стали приглашать на заседании ответственного за переговоры с "Газпромом" по вопросу поставки природного газа в Молдову. 30.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-30T11:22+0300

2021-09-30T11:22+0300

2021-09-30T11:32+0300

в молдове

молдова

"газпром"

олег рейдман

парламент

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Парламентское большинство не поддержало включение в повестку слушаний вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну по вопросу переговоров по ценам поставки природного газа компанией "Газпром".Предложение вынесли на голосование депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман в связи с истечением в четверг, 30 сентября, контракта с "Газпромом". "Что при этом будет, в какой мы стадии находимся, кто и где ведет переговоры. Какие предложения поступают с нашей стороны, со стороны наших партнеров и когда это закончится. Когда мы будем уверены в том, что снабжение Молдовы природным газом будет стабильным и достаточным", - отметил Рейдман. По итогам голосования в поддержку этого предложения выступило лишь 27 депутатов.

https://ru.sputnik.md/20210930/vengriya-gazprom-kishinevu-45144038.html

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в молдове, молдова, "газпром", олег рейдман, парламент