https://ru.sputnik.md/20210930/dietolog-produkty-zamena-kofe-45151106.html

Диетолог назвал продукты, которые заменят кофе

Диетолог назвал продукты, которые заменят кофе

Приправы, эфирные масла, цитрусовые - альтернатива кофе

2021-09-30T09:18+0300

2021-09-30T09:18+0300

2021-09-30T09:18+0300

здоровье

диетолог

кофе

кофеин

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Кофе — один из самых популярных напитков во всем мире. Но если по каким-либо причинам следует снизить или прекратить употребление кофеина, то существует несколько способов это сделать, передает РИА Новости.По словам врача-диетолога, специалиста по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяны Залетовой, самый простой способ сократить потребление кофе — нормализовать режим сна и отдыха, и тогда не потребуется постоянная кофеиновая стимуляция. Также, добавила врач, стоит включить в свой рацион продукты, которые мягко стимулируют нервную систему, например, приправы, эфирные масла, цитрусовые.Для тех, кому трудно сразу отказаться от кофе, его "психологической заменой" может стать цикорий: кофеина в нем нет, но он похож на кофе по вкусу и цвету."Заменять полностью кофе на цикорий обычно рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением, людям с остеопорозом и проблемами с усвоением кальция. Также людям с синдромом дефицита внимания или синдромом хронической усталости, которые уже имеют зависимость от кофеина", — сказала Залетова.Она добавила, что цикорий содержит вещества, способствующие пищеварению, поэтому он полезен людям, у которых есть проблемы с поджелудочной железой.

https://ru.sputnik.md/20210610/Nazvano-idealnoe-vremya-dlya-kofe-35062368.html

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диетолог, кофе, кофеин