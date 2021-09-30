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Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
Два выходных получат граждане, которые вакцинируются от COVID-19
2021-09-30T16:00+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Трудоустроенные граждане, которые вакцинируются против COVID-19, смогут получить два выходных дня. Соответствующий законопроект готовится к одобрению, заявила в четверг в ходе заседания кабинета министров премьер-министр Наталья Гаврилица. "Мы инициируем ряд мер, которые направлены на поддержку вакцинации. Речь идет о решении субсидировать работающим, прошедшим вакцинацию за счет госбюджета, двухдневный отпуск", - заявила Гаврилица. По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, это решение призвано побудить работодателей продвигать вакцинацию.С начала вакцинации в нашей стране 2 марта было использовано 1 392 707 доз вакцины, из которых 777 944 человека привиты второй дозой.
https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-otkazalas-soobschit-po-kakoy-tsene-moldova-zakupala-pfizer-45161438.html
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в молдове, молдова, минздрав, наталья гаврилица

Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19

16:00 30.09.2021 (обновлено: 16:08 30.09.2021)
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© Inquam Photos / OCTAV GANEAVaccinare anti-COVID în România – doza 3
Vaccinare anti-COVID în România – doza 3 - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Кабинет министров рассматривает новые меры по продвижению вакцинации в стране.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Трудоустроенные граждане, которые вакцинируются против COVID-19, смогут получить два выходных дня. Соответствующий законопроект готовится к одобрению, заявила в четверг в ходе заседания кабинета министров премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Мы инициируем ряд мер, которые направлены на поддержку вакцинации. Речь идет о решении субсидировать работающим, прошедшим вакцинацию за счет госбюджета, двухдневный отпуск", - заявила Гаврилица.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, это решение призвано побудить работодателей продвигать вакцинацию.
С начала вакцинации в нашей стране 2 марта было использовано 1 392 707 доз вакцины, из которых 777 944 человека привиты второй дозой.
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