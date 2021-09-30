https://ru.sputnik.md/20210930/dva-vykhodnykh-poluchat-grazhdane-vaktsiniruyutsya-covid-19-45164046.html

Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19

Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19

Два выходных получат граждане, которые вакцинируются от COVID-19

2021-09-30T16:00+0300

2021-09-30T16:00+0300

2021-09-30T16:08+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Трудоустроенные граждане, которые вакцинируются против COVID-19, смогут получить два выходных дня. Соответствующий законопроект готовится к одобрению, заявила в четверг в ходе заседания кабинета министров премьер-министр Наталья Гаврилица. "Мы инициируем ряд мер, которые направлены на поддержку вакцинации. Речь идет о решении субсидировать работающим, прошедшим вакцинацию за счет госбюджета, двухдневный отпуск", - заявила Гаврилица. По словам министра здравоохранения Аллы Немеренко, это решение призвано побудить работодателей продвигать вакцинацию.С начала вакцинации в нашей стране 2 марта было использовано 1 392 707 доз вакцины, из которых 777 944 человека привиты второй дозой.

https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-otkazalas-soobschit-po-kakoy-tsene-moldova-zakupala-pfizer-45161438.html

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в молдове, молдова, минздрав, наталья гаврилица