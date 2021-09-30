https://ru.sputnik.md/20210930/eks-prezidenta-frantsii-sarkozi-prigovorili-k-godu-lisheniya-svobody-45157458.html

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы

Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы

Саркози признали виновным и приговорили к году лишения свободы

2021-09-30T13:05+0300

2021-09-30T13:05+0300

2021-09-30T13:20+0300

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николя саркози

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Суд Парижа признал виновным бывшего президента Франции Николя Саркози в нелегальном финансировании его избирательной кампании 2012 года, передает корреспондент РИА Новости Людмила Орищенко из зала суда.Политика приговорили к году тюрьмы, он будет отбывать наказание дома, под электронным наблюдением.Сам Саркози на оглашение приговора не пришел. Бывшего президента Франции в суде представляет его адвокат Тьерри Эрзог.Судебные слушания по этому делу проходили с 20 мая по 22 июня. На них Саркози приходил лишь один раз для дачи показаний, отмечают французские СМИ.Рассматриваемое судом Парижа дело в СМИ получило название Bygmalion – по имени PR-агентства, которое занималось информационным сопровождением предвыборной кампании Саркози 2012 года. По данным обвинения, избирательный штаб политика использовал фальшивые счета для организованных агентством встреч, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.В рамках этого дела были предъявлены обвинения 14 лицам, Саркози - в нелегальном финансировании избирательной кампании. Сам экс-президент Франции заявлял о своей невиновности, опровергая превышение расходов во время этой кампании.Прокуратура требовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условного тюремного заключения и штраф в размере 3750 евро.

https://ru.sputnik.md/20180320/sarkozi-arest-frantia-17970659.html

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