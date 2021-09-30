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Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
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Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила... 30.09.2021, Sputnik Молдова
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2021-09-30T17:07+0300
в молдове
экономика
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, переговоры с поставщиком продолжаются. "Конечно, переговоры идут. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в переговорах по этому вопросу. Завтра он выступит с информацией по этому поводу", - пояснила Гаврилица.
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Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"

17:02 30.09.2021 (обновлено: 17:07 30.09.2021)
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© Photo : Miroslav RotariДепутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица.
По ее словам, переговоры с поставщиком продолжаются.
"Конечно, переговоры идут. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в переговорах по этому вопросу. Завтра он выступит с информацией по этому поводу", - пояснила Гаврилица.
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