https://ru.sputnik.md/20210930/gavrilitsa-soobschila-kogda-stanut-izvestny-podrobnosti-peregovorov-s-gazpromom-45166382.html

Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"

Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила... 30.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-30T17:02+0300

2021-09-30T17:02+0300

2021-09-30T17:07+0300

в молдове

экономика

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, переговоры с поставщиком продолжаются. "Конечно, переговоры идут. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в переговорах по этому вопросу. Завтра он выступит с информацией по этому поводу", - пояснила Гаврилица.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове