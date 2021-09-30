https://ru.sputnik.md/20210930/gavrilitsa-soobschila-kogda-stanut-izvestny-podrobnosti-peregovorov-s-gazpromom-45166382.html
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила... 30.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-30T17:02+0300
2021-09-30T17:02+0300
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в молдове
экономика
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица. По ее словам, переговоры с поставщиком продолжаются. "Конечно, переговоры идут. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в переговорах по этому вопросу. Завтра он выступит с информацией по этому поводу", - пояснила Гаврилица.
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в молдове
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
17:02 30.09.2021 (обновлено: 17:07 30.09.2021)
Дополняется
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В пятницу станут известны детали переговоров молдавской стороны с российским поставщиком природного газа "Газпром". Об этом сообщила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица.
По ее словам, переговоры с поставщиком продолжаются.
"Конечно, переговоры идут. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну участвует в переговорах по этому вопросу. Завтра он выступит с информацией по этому поводу", - пояснила Гаврилица.