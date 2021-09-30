https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html

Гросу встретился со Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"

Гросу встретился со Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"

Гросу встретился с Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"

2021-09-30T11:17+0300

2021-09-30T11:17+0300

2021-09-30T11:29+0300

политика

в молдове

молдова

игорь гросу

франк-вальтер штайнмайер

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится с официальным визитом в Молдове. Спикер выразил немецким властям и народу искреннюю признательность за помощь, оказанную республике как в двустороннем, так и в международном контексте. "Трудно оценить ценность помощи вашей страны Молдове и ее гражданам. Германия – очень хороший друг и партнер", - заявил Гросу Штайнмайеру. Председатель парламента призвал к активизации межпарламентского, торгово-экономического, культурного и образовательного сотрудничества в области здравоохранения и государственного управления.По мнению Гросу, состоявшийся в Кишиневе молдавско-немецкий бизнес-форум положит начало новым экономическим контактам между компаниями двух стран. Во время встречи также была высоко оценена программа Бундестага Германии для выпускников высших учебных заведений Молдовы, поскольку это возможность познакомиться с лучшими практиками парламентской демократии.Председатель парламента заверил высокопоставленного немецкого гостя, что власти приложат все усилия для демократизации и европеизации страны. Штайнмайер уверен, что благодаря серьезным политическим изменениям Молдова становится интересным партнером для многих стран Европейского союза. Лидер ФРГ поддержал усилия властей Молдовы по реформированию судебной системы, борьбе с коррупцией, совершенствованию управления и заверил, что Германия будет поддерживать прогресс в обеспечении прозрачности и европейской модернизации нашей страны.

https://ru.sputnik.md/20210929/shtaynmayer-moldova-izbezhanie-obostreniya-konflikta-pridnestrove-45136378.html

https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-germanii-uspeshnoe-sotrudnichestvo-moldovoy-45133555.html

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в молдове, молдова, игорь гросу, франк-вальтер штайнмайер