https://ru.sputnik.md/20210930/grosu-vstretilsya-shtaynmayerom-es-strategicheskiy-partner-moldovy-45153383.html
Гросу встретился со Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"
Гросу встретился со Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"
Гросу встретился с Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"
2021-09-30T11:17+0300
2021-09-30T11:17+0300
2021-09-30T11:29+0300
политика
в молдове
молдова
игорь гросу
франк-вальтер штайнмайер
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится с официальным визитом в Молдове. Спикер выразил немецким властям и народу искреннюю признательность за помощь, оказанную республике как в двустороннем, так и в международном контексте. "Трудно оценить ценность помощи вашей страны Молдове и ее гражданам. Германия – очень хороший друг и партнер", - заявил Гросу Штайнмайеру. Председатель парламента призвал к активизации межпарламентского, торгово-экономического, культурного и образовательного сотрудничества в области здравоохранения и государственного управления.По мнению Гросу, состоявшийся в Кишиневе молдавско-немецкий бизнес-форум положит начало новым экономическим контактам между компаниями двух стран. Во время встречи также была высоко оценена программа Бундестага Германии для выпускников высших учебных заведений Молдовы, поскольку это возможность познакомиться с лучшими практиками парламентской демократии.Председатель парламента заверил высокопоставленного немецкого гостя, что власти приложат все усилия для демократизации и европеизации страны. Штайнмайер уверен, что благодаря серьезным политическим изменениям Молдова становится интересным партнером для многих стран Европейского союза. Лидер ФРГ поддержал усилия властей Молдовы по реформированию судебной системы, борьбе с коррупцией, совершенствованию управления и заверил, что Германия будет поддерживать прогресс в обеспечении прозрачности и европейской модернизации нашей страны.
https://ru.sputnik.md/20210929/shtaynmayer-moldova-izbezhanie-obostreniya-konflikta-pridnestrove-45136378.html
https://ru.sputnik.md/20210929/prezident-germanii-uspeshnoe-sotrudnichestvo-moldovoy-45133555.html
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в молдове, молдова, игорь гросу, франк-вальтер штайнмайер
Гросу встретился со Штайнмайером: "ЕС - стратегический партнер Молдовы"
11:17 30.09.2021 (обновлено: 11:29 30.09.2021)
В Молдове находится с визитом президент ФРГ.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который находится с официальным визитом в Молдове.
Спикер выразил немецким властям и народу искреннюю признательность за помощь, оказанную республике как в двустороннем, так и в международном контексте.
"Трудно оценить ценность помощи вашей страны Молдове и ее гражданам. Германия – очень хороший друг и партнер", - заявил Гросу Штайнмайеру.
Председатель парламента призвал к активизации межпарламентского, торгово-экономического, культурного и образовательного сотрудничества в области здравоохранения и государственного управления.
По мнению Гросу, состоявшийся в Кишиневе молдавско-немецкий бизнес-форум положит начало новым экономическим контактам между компаниями двух стран. Во время встречи также была высоко оценена программа Бундестага Германии для выпускников высших учебных заведений Молдовы, поскольку это возможность познакомиться с лучшими практиками парламентской демократии.
Председатель парламента заверил высокопоставленного немецкого гостя, что власти приложат все усилия для демократизации и европеизации страны.
ЕС является стратегическим партнером Молдовы. Мы будем тесно сотрудничать, чтобы продвигать ключевые реформы, укреплять государственные институты, улучшать жизнь людей.
Игорь Гросу
Председатель парламента Молдовы
Штайнмайер уверен, что благодаря серьезным политическим изменениям Молдова становится интересным партнером для многих стран Европейского союза.
Лидер ФРГ поддержал усилия властей Молдовы по реформированию судебной системы, борьбе с коррупцией, совершенствованию управления и заверил, что Германия будет поддерживать прогресс в обеспечении прозрачности и европейской модернизации нашей страны.