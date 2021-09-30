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Кабмин Молдовы заключит с США договор на капитализацию более 70 миллионов долларов
Кабмин Молдовы заключит с США договор на капитализацию более 70 миллионов долларов
Правительство заключит соглашение о капитализации более 70 миллионов долларов
2021-09-30T17:15+0300
2021-09-30T17:15+0300
экономика
в молдове
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финансы
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Правительство намерено провести переговоры по документу о восстановлении соглашений, которые касались предоставления Молдове помощи по целям развития, а также утвердить подписание этих документов. Проект постановления кабмин утвердил на своем заседании в четверг. Соглашения, о которых идет речь, были подписаны в 2016 году между правительствами Молдовы и США. Кабинет министров намерен восстановить юридическую силу этих двух документов о помощи, истекших в мае-июне 2021 года, и продлить срок их действия до 31 декабря 2025 года. Соглашение о содействии цели развития для роста торговли и инвестиций в ключевых отраслях предусматривает грант в размере 90,6 миллиона долларов, из них неосвоенными остались около 27,6 миллиона долларов. Другое соглашение, о цели развития для более эффективного и ответственного демократического управления, предусматривает грант на 76,9 миллиона долларов США, из них неосвоенными остались около 45 миллионов долларов.Соглашение вступит в силу со дня его подписания, от имени молдавского правительства подпись под документом поставит министр финансов Думитру Будянски, от имени правительства США - директор миссии USAID в нашей стране Скотт Хокландер.
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в молдове, сша, финансы

Кабмин Молдовы заключит с США договор на капитализацию более 70 миллионов долларов

17:15 30.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausДоллары США
Доллары США - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Соглашение вступит в силу со дня подписания.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Правительство намерено провести переговоры по документу о восстановлении соглашений, которые касались предоставления Молдове помощи по целям развития, а также утвердить подписание этих документов.
Проект постановления кабмин утвердил на своем заседании в четверг. Соглашения, о которых идет речь, были подписаны в 2016 году между правительствами Молдовы и США. Кабинет министров намерен восстановить юридическую силу этих двух документов о помощи, истекших в мае-июне 2021 года, и продлить срок их действия до 31 декабря 2025 года.
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Соглашение о содействии цели развития для роста торговли и инвестиций в ключевых отраслях предусматривает грант в размере 90,6 миллиона долларов, из них неосвоенными остались около 27,6 миллиона долларов. Другое соглашение, о цели развития для более эффективного и ответственного демократического управления, предусматривает грант на 76,9 миллиона долларов США, из них неосвоенными остались около 45 миллионов долларов.
Соглашение вступит в силу со дня его подписания, от имени молдавского правительства подпись под документом поставит министр финансов Думитру Будянски, от имени правительства США - директор миссии USAID в нашей стране Скотт Хокландер.
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