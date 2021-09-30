https://ru.sputnik.md/20210930/kadrovye-perestanovki-novyy-posol-gossekretari-45168237.html
Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари
Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари
Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари
2021-09-30T18:26+0300
2021-09-30T18:26+0300
2021-09-30T18:26+0300
в молдове
молдова
общество
правительство
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В правительстве провели новые кадровые перестановки в ходе заседания в четверг. Так, кабинет министров утвердил уход с должности посла Молдовы в Украине, а также по совместительству в Армении, Узбекистане и Туркменистане Руслана Болбочана, у которого истек срок мандата. Также был назначен посол Молдовы в Японии, им стал Думитру Соколан. Георге Леука назначен на должность посла и постоянного представителя Молдовы в ООН. Ранее Леука был послом Молдовы в Азербайджане, работал заместителем начальника Главного управления многостороннего сотрудничества МИДЕИ, а также членом постоянного представительства Молдова при ООН в Нью-Йорке. Он окончил юридический факультет Государственного университета Молдовы и Национальную школу политических и административных исследований, факультет международных отношений в Бухаресте.Даниела Кужба – посол и постоянный представитель Молдовы в Совете Европы. Ранее Кужба занимала должность руководителя Управления европейской интеграции МИДЕИ, также она работала заместителем министра иностранных дел и руководила миссией Молдовы в Европейском союзе, базирующейся в Брюсселе.Другие назначения:Дина Рошка станет госсекретарем Министерства финансов. Юлиан Русу назначен на должность госсекретаря Минюста. Мариан Стан – на должность госсекретаря Министерства образования и исследований.
https://ru.sputnik.md/20210915/otozvan-posol-moldovy-v-gretsii-44770218.html
https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, правительство
Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари
Молдова временно остается без послов в нескольких странах, но в то же время назначены представители республики в ООН и Совете Европы.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В правительстве провели новые кадровые перестановки в ходе заседания в четверг.
Так, кабинет министров утвердил уход с должности посла Молдовы в Украине, а также по совместительству в Армении, Узбекистане и Туркменистане Руслана Болбочана, у которого истек срок мандата.
Также был назначен посол Молдовы в Японии, им стал Думитру Соколан.
Георге Леука назначен на должность посла и постоянного представителя Молдовы в ООН.
Ранее Леука был послом Молдовы в Азербайджане, работал заместителем начальника Главного управления многостороннего сотрудничества МИДЕИ, а также членом постоянного представительства Молдова при ООН в Нью-Йорке.
Он окончил юридический факультет Государственного университета Молдовы и Национальную школу политических и административных исследований, факультет международных отношений в Бухаресте.
Даниела Кужба – посол и постоянный представитель Молдовы в Совете Европы.
Ранее Кужба занимала должность руководителя Управления европейской интеграции МИДЕИ, также она работала заместителем министра иностранных дел и руководила миссией Молдовы в Европейском союзе, базирующейся в Брюсселе.
Другие назначения:
Дина Рошка станет госсекретарем Министерства финансов.
Юлиан Русу назначен на должность госсекретаря Минюста.
Мариан Стан – на должность госсекретаря Министерства образования и исследований.