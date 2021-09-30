https://ru.sputnik.md/20210930/kadrovye-perestanovki-novyy-posol-gossekretari-45168237.html

Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари

Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари

Кадровые перестановки в правительстве: новый посол и госсекретари

2021-09-30T18:26+0300

2021-09-30T18:26+0300

2021-09-30T18:26+0300

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В правительстве провели новые кадровые перестановки в ходе заседания в четверг. Так, кабинет министров утвердил уход с должности посла Молдовы в Украине, а также по совместительству в Армении, Узбекистане и Туркменистане Руслана Болбочана, у которого истек срок мандата. Также был назначен посол Молдовы в Японии, им стал Думитру Соколан. Георге Леука назначен на должность посла и постоянного представителя Молдовы в ООН. Ранее Леука был послом Молдовы в Азербайджане, работал заместителем начальника Главного управления многостороннего сотрудничества МИДЕИ, а также членом постоянного представительства Молдова при ООН в Нью-Йорке. Он окончил юридический факультет Государственного университета Молдовы и Национальную школу политических и административных исследований, факультет международных отношений в Бухаресте.Даниела Кужба – посол и постоянный представитель Молдовы в Совете Европы. Ранее Кужба занимала должность руководителя Управления европейской интеграции МИДЕИ, также она работала заместителем министра иностранных дел и руководила миссией Молдовы в Европейском союзе, базирующейся в Брюсселе.Другие назначения:Дина Рошка станет госсекретарем Министерства финансов. Юлиан Русу назначен на должность госсекретаря Минюста. Мариан Стан – на должность госсекретаря Министерства образования и исследований.

https://ru.sputnik.md/20210915/otozvan-posol-moldovy-v-gretsii-44770218.html

https://ru.sputnik.md/20210908/evgeniy-rusu-novyy-glava-agentstva-intellektualnoy-sobstvennosti-44597369.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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