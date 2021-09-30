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Как успех "Шерифа" "работает" на Роберто Бордина
18:00 30.09.2021 (обновлено: 18:23 30.09.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaРоберто Бордин снова на главной арене СК "Шериф"
© Sputnik / Sorokopud Julia
После лигочемпионского сумасшествия на "Сантьяго Бернабеу" итальянская пресса атакует бывшего наставника тираспольского клуба.
ТИРАСПОЛЬ, 30 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд."Шериф" свел с ума итальянскую прессу. На родине "Интера" уверены, что первым серьезным шагом для тираспольчан был Роберто Бордин. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал личный пресс-агент Excellence Sport Джузеппе Сапиенца.
"Это был удивительный матч на "Сантьяго Бернабеу" и победа "Шерифа" над "Реалом". В Италии все говорят о молдавском клубе. Посмотрите на заголовки: "Удар "Шерифа", "Невероятный "Шериф", "Легендарный "Шериф" в Мадриде", - говорит итальянский журналист.
Джузеппе не успевает принимать заказы.
"На следующий день после игры "Шерифа" Роберто Бордин получил двадцать запросов на интервью. Сегодня еще двенадцать. Это какое-то безумие вокруг команды из Молдовы", - подсчитал пресс-агент.
Ажиотаж вокруг себя и "Шерифа" подтверждает и сам Бордин. Экс-тренер желто-черных, да еще и с национальной сборной Молдовы, для итальянцев - идеальный информационный проводник к следующему сопернику. 19 октября в Милане "Интер" сыграет с "Шерифом".
"Итальянская пресса проявляет большой интерес к "Шерифу". Мне звонят журналисты, спрашивают о клубе. Да, в свое время мы вместе с "Шерифом" хорошо играли в Лиге Европы, но сейчас это заслуга нового состава. Я всем говорю, что команда из Тирасполя заслужила этот успех. В клубе отличное отношение к тому, что они делают. Вернидуб и команда хорошо тактически подготовились. Браво", - отметил Роберто Бордин.
Сейчас личный пресс-агент Бордина работает над организацией съемок в Тирасполе по запросу одного из топовых спортивных изданий Европы.