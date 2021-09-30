https://ru.sputnik.md/20210930/kak-uspekh-sherifa-rabotaet-na-roberto-bordina-45167121.html

Как успех "Шерифа" "работает" на Роберто Бордина

Как успех "Шерифа" "работает" на Роберто Бордина

Как успех "Шерифа" "работает" на Роберто Бордина

2021-09-30T18:00+0300

2021-09-30T18:00+0300

2021-09-30T18:23+0300

спорт

в молдове

фк "шериф"

роберто бордин

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ТИРАСПОЛЬ, 30 сент - Sputnik, Юлия Сорокопуд."Шериф" свел с ума итальянскую прессу. На родине "Интера" уверены, что первым серьезным шагом для тираспольчан был Роберто Бордин. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал личный пресс-агент Excellence Sport Джузеппе Сапиенца.Джузеппе не успевает принимать заказы.Ажиотаж вокруг себя и "Шерифа" подтверждает и сам Бордин. Экс-тренер желто-черных, да еще и с национальной сборной Молдовы, для итальянцев - идеальный информационный проводник к следующему сопернику. 19 октября в Милане "Интер" сыграет с "Шерифом".Сейчас личный пресс-агент Бордина работает над организацией съемок в Тирасполе по запросу одного из топовых спортивных изданий Европы.

https://ru.sputnik.md/20210929/politika-sherif-45147722.html

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в молдове, фк "шериф", роберто бордин