https://ru.sputnik.md/20210930/kishinev-30-sentyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45151448.html

Где в Кишиневе 30 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 30 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 30 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

2021-09-30T09:45+0300

2021-09-30T09:45+0300

2021-09-30T09:45+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 30 сентября, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, у парка "Ла извор".Автобус отправился в Дурлешты и будет работать на улице Тудор Владимиреску, 62, у магазина Linella.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20210929/geneticheskaya-mutatsiya-zaschita-koronavirus-45135935.html

https://ru.sputnik.md/20210929/podrobnosti-ob-ispytaniyakh-preparata-ot-koronavirusa-mir-19-45131334.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, вакцинация