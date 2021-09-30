https://ru.sputnik.md/20210930/kontrakt-moldovagaz-gazprom-45173343.html

Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц

Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц

Контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц

2021-09-30T20:41+0300

2021-09-30T20:41+0300

2021-09-30T21:13+0300

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. До конца октября в Молдове будет действовать подписанный ранее контракт на поставку природного газа. Об этом сообщил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан на своей странице в соцсети.По словам Чебана, продление действия контракта позволит обеспечить поставки газа для молдавского потребителя, в то время как переговоры по более длительному сроку действия и ценовым условиям контракта продолжатся.

https://ru.sputnik.md/20210923/tarif-dolg-i-energopaket---pochemu-u-vlastey-moldovy-ne-poluchaetsya-s-gazpromom-45000595.html

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в молдове, молдова, оао "газпром", молдовагаз