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Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц
Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц
Контракт "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц
2021-09-30T20:41+0300
2021-09-30T21:13+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. До конца октября в Молдове будет действовать подписанный ранее контракт на поставку природного газа. Об этом сообщил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан на своей странице в соцсети.По словам Чебана, продление действия контракта позволит обеспечить поставки газа для молдавского потребителя, в то время как переговоры по более длительному сроку действия и ценовым условиям контракта продолжатся.
https://ru.sputnik.md/20210923/tarif-dolg-i-energopaket---pochemu-u-vlastey-moldovy-ne-poluchaetsya-s-gazpromom-45000595.html
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в молдове, молдова, оао "газпром", молдовагаз

Контракт АО "Молдовагаз" с "Газпромом" продлен на один месяц

20:41 30.09.2021 (обновлено: 21:13 30.09.2021)
607
© Sputnik / Mihai CarausMoldovagaz
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Переговоры по более длительному сроку действия и ценовым условиям газового контракта для Молдовы продолжаются.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. До конца октября в Молдове будет действовать подписанный ранее контракт на поставку природного газа. Об этом сообщил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан на своей странице в соцсети.
По словам Чебана, продление действия контракта позволит обеспечить поставки газа для молдавского потребителя, в то время как переговоры по более длительному сроку действия и ценовым условиям контракта продолжатся.
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