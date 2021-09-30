https://ru.sputnik.md/20210930/ks-otklonil-tri-zaprosa-stoyanoglo-po-popravkam-zakon-prokurature-45165149.html

КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре

КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре

Конституционный суд отклонил три запроса генпрокурора, которые касаются поправок в Закон о прокуратуре. Таким образом, поправки, делающие возможным увольнение... 30.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-30T16:02+0300

2021-09-30T16:02+0300

2021-09-30T16:26+0300

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молдова

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Конституционный суд (КС) признал неприемлемыми три запроса генерального прокурора Александра Стояногло, который потребовал проверки конституционности поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.Также 30 сентября КС признал недопустимыми запросы депутатов парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Василе Боли и Владимира Воронина о проверке конституционности поправок, внесенных в Закон о прокуратуре 24 августа 2021 года, а также касательно указа президента Молдовы Майи Санду о выводе Думитру Пулбере из состава Высшего совета прокуроров.Поправки в Закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к Закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.

https://ru.sputnik.md/20210924/ks-priostanovil-ukaz-sandu-ob-isklyuchenii-pulbere-vsp-45017116.html

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