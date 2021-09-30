Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210930/ks-otklonil-tri-zaprosa-stoyanoglo-po-popravkam-zakon-prokurature-45165149.html
КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
Конституционный суд отклонил три запроса генпрокурора, которые касаются поправок в Закон о прокуратуре. Таким образом, поправки, делающие возможным увольнение... 30.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-30T16:02+0300
2021-09-30T16:26+0300
в молдове
молдова
конституционный суд
генпрокурор
генеральная прокуратура
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74062080fc5e0772a15d81b70cb0eccd.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Конституционный суд (КС) признал неприемлемыми три запроса генерального прокурора Александра Стояногло, который потребовал проверки конституционности поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.Также 30 сентября КС признал недопустимыми запросы депутатов парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Василе Боли и Владимира Воронина о проверке конституционности поправок, внесенных в Закон о прокуратуре 24 августа 2021 года, а также касательно указа президента Молдовы Майи Санду о выводе Думитру Пулбере из состава Высшего совета прокуроров.Поправки в Закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к Закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210924/ks-priostanovil-ukaz-sandu-ob-isklyuchenii-pulbere-vsp-45017116.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3acc5e166972cc6930a9260ae9071d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, конституционный суд, генпрокурор, генеральная прокуратура

КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре

16:02 30.09.2021 (обновлено: 16:26 30.09.2021)
155
© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Конституционный суд отклонил три запроса генпрокурора, которые касаются поправок в Закон о прокуратуре. Таким образом, поправки, делающие возможным увольнение Стояногло, остаются в силе.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Конституционный суд (КС) признал неприемлемыми три запроса генерального прокурора Александра Стояногло, который потребовал проверки конституционности поправок, внесенных в Закон о прокуратуре.
Также 30 сентября КС признал недопустимыми запросы депутатов парламента от фракции Блока коммунистов и социалистов Василе Боли и Владимира Воронина о проверке конституционности поправок, внесенных в Закон о прокуратуре 24 августа 2021 года, а также касательно указа президента Молдовы Майи Санду о выводе Думитру Пулбере из состава Высшего совета прокуроров.
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 24.09.2021
Общество
КС приостановил указ Санду об исключении Пулбере из ВСП
24 сентября, 15:13
488

Поправки в Закон о прокуратуре

Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к Закону о прокуратуре.
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
020000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
17:02Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
16:35В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
16:05Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
16:02КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
16:00Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
15:50Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну
15:41МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования
15:24Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств
15:10В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
15:02Зачем Путин и Эрдоган нужны друг другу
14:47Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
14:22В Испании бастуют железнодорожники
13:50Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины
13:20Молдова снова берет в долг: на этот раз - почти 25 миллионов евро
13:17НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания
13:05Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы
12:50Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США
12:31Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу
12:03В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов