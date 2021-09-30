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Курс валют на пятницу: основные игроки теряют в весе
Курс валют на пятницу: основные игроки теряют в весе
Курс валют на пятницу: основные игроки теряют в весе
2021-09-30T22:00+0300
2021-09-30T22:00+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 1 октября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.Евро просядет на 20 банов и закрепится на уровне 20,3927 лея.Доллар опустится на пять банов и будет стоить 17,6232 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то первого октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2420 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6622 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1214 в пересчете на национальную валюту.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: основные игроки теряют в весе

22:00 30.09.2021
191
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 1 октября. Евро и доллар подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Евро просядет на 20 банов и закрепится на уровне 20,3927 лея.
Доллар опустится на пять банов и будет стоить 17,6232 лея.
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
Радио
Сэкономить деньги: как жителям Молдовы платить меньше за отопление
30 августа, 16:27
1466
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то первого октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2420 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6622 лея. Румынский лей подешевеет до 4,1214 в пересчете на национальную валюту.
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