https://ru.sputnik.md/20210930/mid-rf-pribytie-moldova-tekhnika-ssha-oslozhnyaet-protsess-pridnestrovskogo-uregulirovaniya-45163816.html

МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования

МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования

МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет приднестровское урегулирование

2021-09-30T15:41+0300

2021-09-30T15:41+0300

2021-09-30T15:41+0300

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Прибытие в Молдову военной техники США дополнительно осложняет процесс приднестровского урегулирования, передает РИА Новости. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Двадцать шестого сентября в Молдавию прибыла партия американской военной техники на сумму пять миллионов долларов. Целью заявлено повышение потенциала вооруженных сил Республики Молдова, их оперативной совместимости для участия в международных миротворческих операциях. По информации СМИ, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях. До конца текущего года анонсировано поступление еще нескольких аналогичных поставок из США", - сказал Зайцев на брифинге.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.

https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html

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