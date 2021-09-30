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МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования
МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования
МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет приднестровское урегулирование
2021-09-30T15:41+0300
2021-09-30T15:41+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Прибытие в Молдову военной техники США дополнительно осложняет процесс приднестровского урегулирования, передает РИА Новости. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Двадцать шестого сентября в Молдавию прибыла партия американской военной техники на сумму пять миллионов долларов. Целью заявлено повышение потенциала вооруженных сил Республики Молдова, их оперативной совместимости для участия в международных миротворческих операциях. По информации СМИ, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях. До конца текущего года анонсировано поступление еще нескольких аналогичных поставок из США", - сказал Зайцев на брифинге.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalis-zaslushat-ministra-oborony-postavki-oruzhiya-iz-ssha-45157963.html
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в молдове, сша, мид рф, военная техника, россия

МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования

15:41 30.09.2021
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© Sputnik / Nataliya Seliverstova / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел РФ и Водовзводная башня Московского Кремля - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Nataliya Seliverstova
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Самолет ВВС США с военной техникой приземлился в аэропорту Кишинева в воскресенье. Какая именно техника была доставлена в республику, не сообщается.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Прибытие в Молдову военной техники США дополнительно осложняет процесс приднестровского урегулирования, передает РИА Новости. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Echipament militar din SUA - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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"Двадцать шестого сентября в Молдавию прибыла партия американской военной техники на сумму пять миллионов долларов. Целью заявлено повышение потенциала вооруженных сил Республики Молдова, их оперативной совместимости для участия в международных миротворческих операциях. По информации СМИ, речь идет о стрелковом оружии, средствах связи, легких артиллерийских системах и бронеавтомобилях. До конца текущего года анонсировано поступление еще нескольких аналогичных поставок из США", - сказал Зайцев на брифинге.

"Полагаем, что подобные шаги, вписывающиеся в общую линию Вашингтона и Брюсселя на втягивание Молдавии в евроатлантические структуры, вряд ли будут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра, дополнительно осложняя и без того пробуксовывающий процесс приднестровского урегулирования", - отметил представитель МИД.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. Однако документ по итогам переговоров не был согласован и подписан. В течение 2020 года не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
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