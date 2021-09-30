https://ru.sputnik.md/20210930/moldova-rossiyskiy-gaz-45113264.html
Останется ли Молдова с российским газом
Останется ли Молдова с российским газом
Останется ли Молдова с российским газом
2021-09-30T21:42+0300
2021-09-30T21:42+0300
2021-09-30T21:45+0300
в молдове
молдова
газ
радио
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Совсем скоро наступит зима, и вопросы энергообеспечения становятся проблемами национальной безопасности.Правительство и руководство предприятия "Молдовагаз" уверяют, что с "Газпромом" будет продлен контракт, однако то, что цена на этот вид топлива вырастет, уже очевидно.В условиях нестабильности в соседней Украине и непредсказуемости действий официального Киева проблемой может стать и транзит газа через территорию страны-соседки.Готова ли Молдова к подобному сценарию? Насколько газопровод Яссы-Унгены способен поставлять по реверсному пути российский газ через территорию Румынии? Почему американцы спровоцировали нехватку сжиженного газа в ЕС, и как это отразится на Молдове? Ценовой хаос на рынке нефтепродуктов в Молдове – как его остановить?На актуальные вопросы в радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт, специалист в области энергетики Сергей Унгуряну.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
в молдове, молдова, газ, видео
Останется ли Молдова с российским газом
21:42 30.09.2021 (обновлено: 21:45 30.09.2021)
В программе "Экспертиза" экономический эксперт анализирует возможные риски с поставками газа в Молдову, а также отвечает на вопрос, почему бензин и дизтопливо постоянно дорожают.
Совсем скоро наступит зима, и вопросы энергообеспечения становятся проблемами национальной безопасности.
Правительство и руководство предприятия "Молдовагаз" уверяют, что с "Газпромом" будет продлен контракт, однако то, что цена на этот вид топлива вырастет, уже очевидно.
В условиях нестабильности в соседней Украине и непредсказуемости действий официального Киева проблемой может стать и транзит газа через территорию страны-соседки.
Готова ли Молдова к подобному сценарию? Насколько газопровод Яссы-Унгены способен поставлять по реверсному пути российский газ через территорию Румынии? Почему американцы спровоцировали нехватку сжиженного газа в ЕС, и как это отразится на Молдове? Ценовой хаос на рынке нефтепродуктов в Молдове – как его остановить?
На актуальные вопросы в радиостудии Sputnik Молдова
ответил экономический эксперт, специалист в области энергетики Сергей Унгуряну.