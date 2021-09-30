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Останется ли Молдова с российским газом
Останется ли Молдова с российским газом
Останется ли Молдова с российским газом
2021-09-30T21:42+0300
2021-09-30T21:45+0300
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Совсем скоро наступит зима, и вопросы энергообеспечения становятся проблемами национальной безопасности.Правительство и руководство предприятия "Молдовагаз" уверяют, что с "Газпромом" будет продлен контракт, однако то, что цена на этот вид топлива вырастет, уже очевидно.В условиях нестабильности в соседней Украине и непредсказуемости действий официального Киева проблемой может стать и транзит газа через территорию страны-соседки.Готова ли Молдова к подобному сценарию? Насколько газопровод Яссы-Унгены способен поставлять по реверсному пути российский газ через территорию Румынии? Почему американцы спровоцировали нехватку сжиженного газа в ЕС, и как это отразится на Молдове? Ценовой хаос на рынке нефтепродуктов в Молдове – как его остановить?На актуальные вопросы в радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт, специалист в области энергетики Сергей Унгуряну.
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Андрей Петрик
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в молдове, молдова, газ, видео

Останется ли Молдова с российским газом

21:42 30.09.2021 (обновлено: 21:45 30.09.2021)
37
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В программе "Экспертиза" экономический эксперт анализирует возможные риски с поставками газа в Молдову, а также отвечает на вопрос, почему бензин и дизтопливо постоянно дорожают.
Совсем скоро наступит зима, и вопросы энергообеспечения становятся проблемами национальной безопасности.
Правительство и руководство предприятия "Молдовагаз" уверяют, что с "Газпромом" будет продлен контракт, однако то, что цена на этот вид топлива вырастет, уже очевидно.
В условиях нестабильности в соседней Украине и непредсказуемости действий официального Киева проблемой может стать и транзит газа через территорию страны-соседки.
Готова ли Молдова к подобному сценарию? Насколько газопровод Яссы-Унгены способен поставлять по реверсному пути российский газ через территорию Румынии? Почему американцы спровоцировали нехватку сжиженного газа в ЕС, и как это отразится на Молдове? Ценовой хаос на рынке нефтепродуктов в Молдове – как его остановить?
На актуальные вопросы в радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт, специалист в области энергетики Сергей Унгуряну.
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