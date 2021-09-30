https://ru.sputnik.md/20210930/moldova-rossiyskiy-gaz-45113264.html

Останется ли Молдова с российским газом

Останется ли Молдова с российским газом

Останется ли Молдова с российским газом

2021-09-30T21:42+0300

2021-09-30T21:42+0300

2021-09-30T21:45+0300

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Совсем скоро наступит зима, и вопросы энергообеспечения становятся проблемами национальной безопасности.Правительство и руководство предприятия "Молдовагаз" уверяют, что с "Газпромом" будет продлен контракт, однако то, что цена на этот вид топлива вырастет, уже очевидно.В условиях нестабильности в соседней Украине и непредсказуемости действий официального Киева проблемой может стать и транзит газа через территорию страны-соседки.Готова ли Молдова к подобному сценарию? Насколько газопровод Яссы-Унгены способен поставлять по реверсному пути российский газ через территорию Румынии? Почему американцы спровоцировали нехватку сжиженного газа в ЕС, и как это отразится на Молдове? Ценовой хаос на рынке нефтепродуктов в Молдове – как его остановить?На актуальные вопросы в радиостудии Sputnik Молдова ответил экономический эксперт, специалист в области энергетики Сергей Унгуряну.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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