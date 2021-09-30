https://ru.sputnik.md/20210930/moldovagaz-rassmatrivaet-dva-dopolneniya-kontraktu-gazpromom-45154613.html

"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"

"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"

"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"

2021-09-30T11:44+0300

2021-09-30T11:44+0300

2021-09-30T11:44+0300

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров "Молдовагаз", состоявшемся 30 сентября 2021 года, рассмотрели вопрос об одобрении двух дополнений к контракту между "Молдовагаз" и "Газпром" об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007-2021 годы.Как отметили в компании, первое дополнение предусматривает уточнение формулы расчета закупочной цены природного газа во втором и третьем кварталах 2021 года в целях исключения двойного учета фактической теплоты сгорания газа.Второе дополнение предусматривает корректировку контрактных объемов поставки природного газа в 2021 году в сторону их увеличения. "Это связно с превышением законтрактованных объемов поставок в феврале - апреле текущего года на фоне установившейся холодной погоды в указанный период, а также нехватки ресурсов природного газа на сентябрь", - говорится в сообщении "Молдовагаз". Общее собрание приняло решение одобрить указанные сделки.Напомним, 30 сентября истекает контракт "Молдовагаз" с "Газпромом".

https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalsya-zaslushat-otvetstvennogo-za-peregovory-s-gazpromom-45153974.html

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