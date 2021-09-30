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"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"
"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"
"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"
2021-09-30T11:44+0300
2021-09-30T11:44+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров "Молдовагаз", состоявшемся 30 сентября 2021 года, рассмотрели вопрос об одобрении двух дополнений к контракту между "Молдовагаз" и "Газпром" об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007-2021 годы.Как отметили в компании, первое дополнение предусматривает уточнение формулы расчета закупочной цены природного газа во втором и третьем кварталах 2021 года в целях исключения двойного учета фактической теплоты сгорания газа.Второе дополнение предусматривает корректировку контрактных объемов поставки природного газа в 2021 году в сторону их увеличения. "Это связно с превышением законтрактованных объемов поставок в феврале - апреле текущего года на фоне установившейся холодной погоды в указанный период, а также нехватки ресурсов природного газа на сентябрь", - говорится в сообщении "Молдовагаз". Общее собрание приняло решение одобрить указанные сделки.Напомним, 30 сентября истекает контракт "Молдовагаз" с "Газпромом".
https://ru.sputnik.md/20210930/deputaty-otkazalsya-zaslushat-otvetstvennogo-za-peregovory-s-gazpromom-45153974.html
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"Молдовагаз" рассматривает два дополнения к контракту с "Газпромом"

11:44 30.09.2021
594
© Sputnik / Mihai CarausMoldovagaz
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В "Молдовагаз" провели собрание, на котором рассмотрели дополнения к контракту с "Газпромом".
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. На внеочередном общем собрании акционеров "Молдовагаз", состоявшемся 30 сентября 2021 года, рассмотрели вопрос об одобрении двух дополнений к контракту между "Молдовагаз" и "Газпром" об условиях поставки природного газа в Молдову в 2007-2021 годы.
Как отметили в компании, первое дополнение предусматривает уточнение формулы расчета закупочной цены природного газа во втором и третьем кварталах 2021 года в целях исключения двойного учета фактической теплоты сгорания газа.
Secretar general al Guvernului, Andrei Spînu - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
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Второе дополнение предусматривает корректировку контрактных объемов поставки природного газа в 2021 году в сторону их увеличения.
"Это связно с превышением законтрактованных объемов поставок в феврале - апреле текущего года на фоне установившейся холодной погоды в указанный период, а также нехватки ресурсов природного газа на сентябрь", - говорится в сообщении "Молдовагаз".
Общее собрание приняло решение одобрить указанные сделки.
Напомним, 30 сентября истекает контракт "Молдовагаз" с "Газпромом".
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