https://ru.sputnik.md/20210930/moldove-odobrili-popravki-pensionnuyu-sistemu-chto-izmenitsya-45161986.html
В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
2021-09-30T15:10+0300
2021-09-30T15:10+0300
2021-09-30T15:10+0300
общество
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молдова
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Проект внесения поправок к Закону о государственной пенсионной системе в четверг принят парламентом в окончательном чтении.Как отметили авторы проекта, он обеспечит справедливую пенсионную систему, которая гарантирует достойную жизнь получателям и повышение социальных гарантий. Документ предусматривает, что на момент определения пособия по уходу за ребенком с тяжелой формой инвалидности (в возрасте до 18 лет) будет учитываться средняя ежемесячная заработная плата по стране. Таким образом, эти пособия могут увеличиться. Поправки также дают право на пересмотр пенсии лицам, которые работают или были трудоустроены после пересмотра права на пенсию по инвалидности.Путем изменения государственной пенсионной системы предлагается предоставить надбавку солидарности получателям пенсий, чья рассчитанная пенсия меньше размера минимальной пенсии. По предварительным оценкам, расходы на 2021 год, необходимые для выплаты надбавки солидарности, составят 512 712,1 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html
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в молдове, молдова
В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
В пенсионную систему республики внесли некоторые изменения.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Проект внесения поправок к Закону о государственной пенсионной системе в четверг принят парламентом в окончательном чтении.
Как отметили авторы проекта, он обеспечит справедливую пенсионную систему, которая гарантирует достойную жизнь получателям и повышение социальных гарантий.
Документ предусматривает, что на момент определения пособия по уходу за ребенком с тяжелой формой инвалидности (в возрасте до 18 лет) будет учитываться средняя ежемесячная заработная плата по стране. Таким образом, эти пособия могут увеличиться.
Поправки также дают право на пересмотр пенсии лицам, которые работают или были трудоустроены после пересмотра права на пенсию по инвалидности.
Путем изменения государственной пенсионной системы предлагается предоставить надбавку солидарности получателям пенсий, чья рассчитанная пенсия меньше размера минимальной пенсии.
По предварительным оценкам, расходы на 2021 год, необходимые для выплаты надбавки солидарности, составят 512 712,1 тысяч леев.