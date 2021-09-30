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Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств
15:24 30.09.2021 (обновлено: 15:33 30.09.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии пройдет инвестиционный форум
© Sputnik / Maxim Topal
В Комрате первого и второго октября пройдет VII Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2021, в котором примут участие представители трех регионов Российской Федерации.
КОМРАТ, 30 сен - Sputnik, Максим Топал. Первые два дня октября для жителей Гагаузии будут очень важными: в автономии состоится инвестиционный форум Invest Gagauzia-2021. Ставшее уже традиционным для деловых кругов Молдовы и зарубежных стран мероприятие пройдет на стадионе Комрата с соблюдением эпидемиологических правил.
© Sputnik / Maxim TopalИнвестфорум в Гагаузии
Инвестфорум в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Участники форума намерены обсудить модели экономического сотрудничества в посткризисный период. Предполагается, что они помогут развить целый ряд отраслей экономики, создать новые продукты и внедрить инновации.
Среди ключевых тем площадки - индустриализация Гагаузии, цифровая трансформация экономики региона, развитие IT-сферы.
"Ожидается участие в форуме около 300 известных предпринимателей и политиков из Молдовы, России, Румынии, Турции, Италии, Японии, Литвы, Беларуси, Катара и других стран", - рассказывает директор Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии Наталья Кожокар.
© Sputnik / Maxim TopalНаталья Кожокар
Наталья Кожокар
© Sputnik / Maxim Topal
"В связи с эпидемиологической ситуацией форум у нас проходит на открытом воздухе, с соблюдением всех норм, прописанных Национальной чрезвычайной комиссией в области общественного здоровья", - сказала Кожокар.
В состав делегации Российской Федерации войдут представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также Республики Татарстан.
Так, в Комрат прибудет министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, директор "ИТ-парка" Казани Александр Борисов, заместители председателей Комитета по благоустройству и внешним связям Санкт-Петербурга Лариса Канунникова и Андрей Хлутков, а также представители туристической сферы.
"Мы были в Татарстане – "силиконовой долине" России. Представители Татарстана будут нам помогать в развитии IT-сферы в регионе, мы будем стараться перенимать лучшие практики из России, Европы и других стран", - говорит начальник Главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.
© Sputnik / Maxim TopalВиталий Влах
Виталий Влах
© Sputnik / Maxim Topal
В рамках инвестфорума состоится пленарное заседание на тему "Экономика возможностей", встречи B2B, а также работа бизнеса в секциях.