Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210930/na-investforum-v-gagauziyu-pribudut-uchastniki-iz-desyatka-gosudarstv-45162708.html
Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств
Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств
Кто приедет на инвестфорум в Гагаузию
2021-09-30T15:24+0300
2021-09-30T15:33+0300
экономика
в молдове
гагаузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45162458_0:2:3264:1838_1920x0_80_0_0_411197394b72aa5fd8981172688d4683.jpg
КОМРАТ, 30 сен - Sputnik, Максим Топал. Первые два дня октября для жителей Гагаузии будут очень важными: в автономии состоится инвестиционный форум Invest Gagauzia-2021. Ставшее уже традиционным для деловых кругов Молдовы и зарубежных стран мероприятие пройдет на стадионе Комрата с соблюдением эпидемиологических правил.Участники форума намерены обсудить модели экономического сотрудничества в посткризисный период. Предполагается, что они помогут развить целый ряд отраслей экономики, создать новые продукты и внедрить инновации.Среди ключевых тем площадки - индустриализация Гагаузии, цифровая трансформация экономики региона, развитие IT-сферы."Ожидается участие в форуме около 300 известных предпринимателей и политиков из Молдовы, России, Румынии, Турции, Италии, Японии, Литвы, Беларуси, Катара и других стран", - рассказывает директор Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии Наталья Кожокар.В состав делегации Российской Федерации войдут представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также Республики Татарстан.Так, в Комрат прибудет министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, директор "ИТ-парка" Казани Александр Борисов, заместители председателей Комитета по благоустройству и внешним связям Санкт-Петербурга Лариса Канунникова и Андрей Хлутков, а также представители туристической сферы.В рамках инвестфорума состоится пленарное заседание на тему "Экономика возможностей", встречи B2B, а также работа бизнеса в секциях.
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45162458_406:0:2859:1840_1920x0_80_0_0_055445323e29aeda433bdc316fc6db71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, гагаузия

Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств

15:24 30.09.2021 (обновлено: 15:33 30.09.2021)
192
© Sputnik / Maxim TopalВ Гагаузии пройдет инвестиционный форум
В Гагаузии пройдет инвестиционный форум - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
В Комрате первого и второго октября пройдет VII Международный инвестиционный форум Invest Gagauzia-2021, в котором примут участие представители трех регионов Российской Федерации.
КОМРАТ, 30 сен - Sputnik, Максим Топал. Первые два дня октября для жителей Гагаузии будут очень важными: в автономии состоится инвестиционный форум Invest Gagauzia-2021. Ставшее уже традиционным для деловых кругов Молдовы и зарубежных стран мероприятие пройдет на стадионе Комрата с соблюдением эпидемиологических правил.
© Sputnik / Maxim TopalИнвестфорум в Гагаузии
Инвестфорум в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Инвестфорум в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Участники форума намерены обсудить модели экономического сотрудничества в посткризисный период. Предполагается, что они помогут развить целый ряд отраслей экономики, создать новые продукты и внедрить инновации.
Среди ключевых тем площадки - индустриализация Гагаузии, цифровая трансформация экономики региона, развитие IT-сферы.
"Ожидается участие в форуме около 300 известных предпринимателей и политиков из Молдовы, России, Румынии, Турции, Италии, Японии, Литвы, Беларуси, Катара и других стран", - рассказывает директор Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии Наталья Кожокар.
© Sputnik / Maxim TopalНаталья Кожокар
Наталья Кожокар - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Наталья Кожокар
© Sputnik / Maxim Topal
"В связи с эпидемиологической ситуацией форум у нас проходит на открытом воздухе, с соблюдением всех норм, прописанных Национальной чрезвычайной комиссией в области общественного здоровья", - сказала Кожокар.
В состав делегации Российской Федерации войдут представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также Республики Татарстан.
Так, в Комрат прибудет министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, директор "ИТ-парка" Казани Александр Борисов, заместители председателей Комитета по благоустройству и внешним связям Санкт-Петербурга Лариса Канунникова и Андрей Хлутков, а также представители туристической сферы.

"Мы были в Татарстане – "силиконовой долине" России. Представители Татарстана будут нам помогать в развитии IT-сферы в регионе, мы будем стараться перенимать лучшие практики из России, Европы и других стран", - говорит начальник Главного управления внешних связей Гагаузии Виталий Влах.

© Sputnik / Maxim TopalВиталий Влах
Виталий Влах - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Виталий Влах
© Sputnik / Maxim Topal
В рамках инвестфорума состоится пленарное заседание на тему "Экономика возможностей", встречи B2B, а также работа бизнеса в секциях.
010100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
17:02Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
16:35В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
16:05Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
16:02КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
16:00Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
15:50Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну
15:41МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования
15:24Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств
15:10В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
15:02Зачем Путин и Эрдоган нужны друг другу
14:47Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
14:22В Испании бастуют железнодорожники
13:50Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины
13:20Молдова снова берет в долг: на этот раз - почти 25 миллионов евро
13:17НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания
13:05Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы
12:50Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США
12:31Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу
12:03В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов