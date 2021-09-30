https://ru.sputnik.md/20210930/na-investforum-v-gagauziyu-pribudut-uchastniki-iz-desyatka-gosudarstv-45162708.html

Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств

Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств

Кто приедет на инвестфорум в Гагаузию

2021-09-30T15:24+0300

2021-09-30T15:24+0300

2021-09-30T15:33+0300

экономика

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 30 сен - Sputnik, Максим Топал. Первые два дня октября для жителей Гагаузии будут очень важными: в автономии состоится инвестиционный форум Invest Gagauzia-2021. Ставшее уже традиционным для деловых кругов Молдовы и зарубежных стран мероприятие пройдет на стадионе Комрата с соблюдением эпидемиологических правил.Участники форума намерены обсудить модели экономического сотрудничества в посткризисный период. Предполагается, что они помогут развить целый ряд отраслей экономики, создать новые продукты и внедрить инновации.Среди ключевых тем площадки - индустриализация Гагаузии, цифровая трансформация экономики региона, развитие IT-сферы."Ожидается участие в форуме около 300 известных предпринимателей и политиков из Молдовы, России, Румынии, Турции, Италии, Японии, Литвы, Беларуси, Катара и других стран", - рассказывает директор Агентства по привлечению инвестиций и продвижению экспорта Гагаузии Наталья Кожокар.В состав делегации Российской Федерации войдут представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также Республики Татарстан.Так, в Комрат прибудет министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин, директор "ИТ-парка" Казани Александр Борисов, заместители председателей Комитета по благоустройству и внешним связям Санкт-Петербурга Лариса Канунникова и Андрей Хлутков, а также представители туристической сферы.В рамках инвестфорума состоится пленарное заседание на тему "Экономика возможностей", встречи B2B, а также работа бизнеса в секциях.

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