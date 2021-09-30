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НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания
НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания
НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания
2021-09-30T13:17+0300
2021-09-30T13:17+0300
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молдова
цены на топливо
бензин
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные на 1 октября.Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 20,67 лея. Цена на дизтопливо выросла на шесть банов и составляет 17,40 лея за литр.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20210930/rekord-tsena-gaz-evropa-1000-dollar-45152200.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, бензин

НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания

13:17 30.09.2021
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© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Цены на топливо меняются каждый день. НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные на 1 октября.
Так, максимальная цена на 95-й бензин поднимется на один бан и достигнет 20,67 лея. Цена на дизтопливо выросла на шесть банов и составляет 17,40 лея за литр.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
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Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
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