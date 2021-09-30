Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-otkazalas-soobschit-po-kakoy-tsene-moldova-zakupala-pfizer-45161438.html
Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
Немеренко отказалась сообщить по какой цене Молдова закупала Pfizer
2021-09-30T14:47+0300
2021-09-30T14:55+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
алла немеренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2634/37/26343743_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35cf7015a347050c4fe6d2a041ca3428.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко отказалась сообщить депутатам парламента цену, по которой Молдова закупила вакцину Pfizer. Вопрос Немеренко задали депутаты от оппозиции на заседании законодательного форума в четверг. Обсуждался вопрос получения Молдовой кредита на сумму 24,8 миллиона евро, нацеленных на борьбу с пандемией. В контексте обсуждалась закупка вакцин против коронавируса и текущая эпидемиологическая ситуация. Напомним, в июле Молдова закупила 700 000 доз вакцины Pfizer.
https://ru.sputnik.md/20210930/moldova-snova-beret-v-dolg-na-etot-raz-pochti-25-millionov-evro-45159228.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2634/37/26343743_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c74e29e24c57d681d479cee0242f214a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко

Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer

14:47 30.09.2021 (обновлено: 14:55 30.09.2021)
192
© Sputnik / Miroslav RotariАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Молдова закупила в начале лета 700 тысяч доз вакцины Pfizer, однако неизвестно, по какой цене ее приобрели.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко отказалась сообщить депутатам парламента цену, по которой Молдова закупила вакцину Pfizer.
Вопрос Немеренко задали депутаты от оппозиции на заседании законодательного форума в четверг. Обсуждался вопрос получения Молдовой кредита на сумму 24,8 миллиона евро, нацеленных на борьбу с пандемией.
В контексте обсуждалась закупка вакцин против коронавируса и текущая эпидемиологическая ситуация.
"Я не могу назвать эту цифру, потому что министерство подписало соглашение с поставщиком. Это конфиденциальная информация", — заявила в парламенте Немеренко.
Напомним, в июле Молдова закупила 700 000 доз вакцины Pfizer.
Валюта евро - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
Коронавирус
Молдова снова берет в долг: на этот раз - почти 25 миллионов евро
13:20
399
3
000003
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:05Цена билета на поезд Кишинев-Одесса снижена
17:02Гаврилица сообщила, когда станут известны подробности переговоров с "Газпромом"
16:35В Молдове - сбор урожая грецкого ореха: каких цен ожидать
16:05Завершена третья фаза испытаний "Спутника V" среди пожилых людей
16:02КС отклонил три запроса Стояногло по поправкам в Закон о прокуратуре
16:00Два выходных получат работающие граждане, которые вакцинируются от COVID-19
15:50Важно тем, кто приезжает в Молдову: изменения при въезде в страну
15:41МИД РФ: прибытие в Молдову техники США осложняет процесс приднестровского урегулирования
15:24Три сотни гостей: на инвестфорум в Гагаузию прибудут участники из десятка государств
15:10В Молдове одобрили поправки в пенсионную систему: что изменится
15:02Зачем Путин и Эрдоган нужны друг другу
14:47Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
14:22В Испании бастуют железнодорожники
13:50Санду и Штайнмайер посадили в Ботаническом саду деревья-исполины
13:20Молдова снова берет в долг: на этот раз - почти 25 миллионов евро
13:17НАРЭ опубликовало цены на топливо: снова подорожания
13:05Экс-президента Франции Саркози приговорили к году лишения свободы
12:50Депутаты отказались заслушать министра обороны по факту поставки оружия из США
12:31Сколько депутатов вакцинированы против COVID-19: цифры представил Гросу
12:03В парламенте Молдовы поздравили "Шериф" с победой в матче Лиге чемпионов