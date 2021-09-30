https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-otkazalas-soobschit-po-kakoy-tsene-moldova-zakupala-pfizer-45161438.html
Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
Немеренко отказалась сообщить по какой цене Молдова закупала Pfizer
2021-09-30T14:47+0300
2021-09-30T14:47+0300
2021-09-30T14:55+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
алла немеренко
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко отказалась сообщить депутатам парламента цену, по которой Молдова закупила вакцину Pfizer. Вопрос Немеренко задали депутаты от оппозиции на заседании законодательного форума в четверг. Обсуждался вопрос получения Молдовой кредита на сумму 24,8 миллиона евро, нацеленных на борьбу с пандемией. В контексте обсуждалась закупка вакцин против коронавируса и текущая эпидемиологическая ситуация. Напомним, в июле Молдова закупила 700 000 доз вакцины Pfizer.
https://ru.sputnik.md/20210930/moldova-snova-beret-v-dolg-na-etot-raz-pochti-25-millionov-evro-45159228.html
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в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко
Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer
14:47 30.09.2021 (обновлено: 14:55 30.09.2021)
Молдова закупила в начале лета 700 тысяч доз вакцины Pfizer, однако неизвестно, по какой цене ее приобрели.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко отказалась сообщить депутатам парламента цену, по которой Молдова закупила вакцину Pfizer.
Вопрос Немеренко задали депутаты от оппозиции на заседании законодательного форума в четверг. Обсуждался вопрос получения Молдовой кредита на сумму 24,8 миллиона евро, нацеленных на борьбу с пандемией.
В контексте обсуждалась закупка вакцин против коронавируса и текущая эпидемиологическая ситуация.
"Я не могу назвать эту цифру, потому что министерство подписало соглашение с поставщиком. Это конфиденциальная информация", — заявила в парламенте Немеренко.
Напомним, в июле Молдова закупила 700 000 доз вакцины Pfizer.