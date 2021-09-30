https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-otkazalas-soobschit-po-kakoy-tsene-moldova-zakupala-pfizer-45161438.html

Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer

Немеренко отказалась сообщить, по какой цене Молдова закупала Pfizer

Немеренко отказалась сообщить по какой цене Молдова закупала Pfizer

2021-09-30T14:47+0300

2021-09-30T14:47+0300

2021-09-30T14:55+0300

коронавирус

в молдове

молдова

минздрав

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Глава Минздрава Алла Немеренко отказалась сообщить депутатам парламента цену, по которой Молдова закупила вакцину Pfizer. Вопрос Немеренко задали депутаты от оппозиции на заседании законодательного форума в четверг. Обсуждался вопрос получения Молдовой кредита на сумму 24,8 миллиона евро, нацеленных на борьбу с пандемией. В контексте обсуждалась закупка вакцин против коронавируса и текущая эпидемиологическая ситуация. Напомним, в июле Молдова закупила 700 000 доз вакцины Pfizer.

https://ru.sputnik.md/20210930/moldova-snova-beret-v-dolg-na-etot-raz-pochti-25-millionov-evro-45159228.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, минздрав, алла немеренко