https://ru.sputnik.md/20210930/nemerenko-posetila-tsentr-covid-19-45152676.html

Немеренко посетила центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"

Немеренко посетила центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"

Немеренко посетила Центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"

2021-09-30T10:55+0300

2021-09-30T10:55+0300

2021-09-30T11:12+0300

коронавирус

в молдове

молдова

алла немеренко

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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко посетила центр COVID-19 на Moldexpo в Кишиневе. Об этом рассказала Немеренко на своей странице в Facebook. По словам министра, она зашла в "красную зону" и посетила оба отделения интенсивной терапии в специальной экипировке, которую носят врачи. В лечебном центре Немеренко пообщалась с врачами, медсестрами и пациентами. Немеренко рассказала, что в этом центре есть порядка 400 коек, из них 30 в отделении реанимации, там же есть множество баллонов с кислородом. "Не буду здесь рассуждать, плохо там или хорошо. Это строго медицинское дело, которое мы будем обсуждать в министерстве, чтобы разгрузить этот центр и правильно распределять поток пациентов и использовать это помещение максимально эффективно", - отметила глава Минздрава. По ее мнению, этот центр создали из лучших побуждений, но после волны заболеваемости весной это заведение "было под большим давлением и превратилось в полевой госпиталь". Она считает, медики не должны работать в таких сложных условиях даже в пандемию и даже в такой небольшой и небогатой стране, как Молдова.

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в молдове, молдова, алла немеренко