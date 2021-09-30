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Немеренко посетила центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"
Немеренко посетила центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"
Немеренко посетила Центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"
2021-09-30T10:55+0300
2021-09-30T11:12+0300
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КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко посетила центр COVID-19 на Moldexpo в Кишиневе. Об этом рассказала Немеренко на своей странице в Facebook. По словам министра, она зашла в "красную зону" и посетила оба отделения интенсивной терапии в специальной экипировке, которую носят врачи. В лечебном центре Немеренко пообщалась с врачами, медсестрами и пациентами. Немеренко рассказала, что в этом центре есть порядка 400 коек, из них 30 в отделении реанимации, там же есть множество баллонов с кислородом. "Не буду здесь рассуждать, плохо там или хорошо. Это строго медицинское дело, которое мы будем обсуждать в министерстве, чтобы разгрузить этот центр и правильно распределять поток пациентов и использовать это помещение максимально эффективно", - отметила глава Минздрава. По ее мнению, этот центр создали из лучших побуждений, но после волны заболеваемости весной это заведение "было под большим давлением и превратилось в полевой госпиталь". Она считает, медики не должны работать в таких сложных условиях даже в пандемию и даже в такой небольшой и небогатой стране, как Молдова.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, алла немеренко

Немеренко посетила центр COVID-19: "врачи работают в очень сложных условиях"

10:55 30.09.2021 (обновлено: 11:12 30.09.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 30.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Глава Минздрава пообщалась с врачами и пациентами, также посмотрела в каких условиях лечат людей.
КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. Министр здравоохранения Алла Немеренко посетила центр COVID-19 на Moldexpo в Кишиневе. Об этом рассказала Немеренко на своей странице в Facebook.
По словам министра, она зашла в "красную зону" и посетила оба отделения интенсивной терапии в специальной экипировке, которую носят врачи. В лечебном центре Немеренко пообщалась с врачами, медсестрами и пациентами.
Немеренко рассказала, что в этом центре есть порядка 400 коек, из них 30 в отделении реанимации, там же есть множество баллонов с кислородом.
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"Не буду здесь рассуждать, плохо там или хорошо. Это строго медицинское дело, которое мы будем обсуждать в министерстве, чтобы разгрузить этот центр и правильно распределять поток пациентов и использовать это помещение максимально эффективно", - отметила глава Минздрава.
По ее мнению, этот центр создали из лучших побуждений, но после волны заболеваемости весной это заведение "было под большим давлением и превратилось в полевой госпиталь".

Преклоняюсь перед своими коллегами, которые работают в таких условиях. Потому что они длятся полтора года. И они все еще там. Такого не должно быть в системе здравоохранения.

Ala Nemerenco - Sputnik Молдова
Алла Немеренко
Министр здравоохранения Молдовы
Она считает, медики не должны работать в таких сложных условиях даже в пандемию и даже в такой небольшой и небогатой стране, как Молдова.
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