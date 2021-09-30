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Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией
Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и блока НАТО и беседуем с директором Дома-музея Пушкина. 30.09.2021, Sputnik Молдова
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нейтралитет
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Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, - по крайней мере, в этом уверен российский военный эксперт Александр Хроленко. Насколько нейтральный статус Молдовы, закрепленный Конституцией, соответствует реалиям? Когда сотрудничество с НАТО превращается в нечто большее? А также – новости кишиневского Дома-музея Пушкина. Обо всем этом – в беседе с экспертом Александром Хроленко и директором музея Вадимом Дрелинским.
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нато, нейтралитет, молдова, дом-музей пушкина, утро на sputnik’e, видео

Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией

08:30 30.09.2021 (обновлено: 09:07 30.09.2021)
178
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и блока НАТО и беседуем с директором Дома-музея Пушкина.
Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, - по крайней мере, в этом уверен российский военный эксперт Александр Хроленко. Насколько нейтральный статус Молдовы, закрепленный Конституцией, соответствует реалиям? Когда сотрудничество с НАТО превращается в нечто большее?
А также – новости кишиневского Дома-музея Пушкина. Обо всем этом – в беседе с экспертом Александром Хроленко и директором музея Вадимом Дрелинским.
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