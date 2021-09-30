https://ru.sputnik.md/20210930/neytralitet-moldovy-vse-bolshe-kazhetsya-fiktsiey-45146954.html

Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией

Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и блока НАТО и беседуем с директором Дома-музея Пушкина. 30.09.2021, Sputnik Молдова

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радио

нато

нейтралитет

молдова

дом-музей пушкина

утро на sputnik’e

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Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, - по крайней мере, в этом уверен российский военный эксперт Александр Хроленко. Насколько нейтральный статус Молдовы, закрепленный Конституцией, соответствует реалиям? Когда сотрудничество с НАТО превращается в нечто большее? А также – новости кишиневского Дома-музея Пушкина. Обо всем этом – в беседе с экспертом Александром Хроленко и директором музея Вадимом Дрелинским.

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нато, нейтралитет, молдова, дом-музей пушкина, утро на sputnik’e, видео