https://ru.sputnik.md/20210930/neytralitet-moldovy-vse-bolshe-kazhetsya-fiktsiey-45146954.html
Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией
Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и блока НАТО и беседуем с директором Дома-музея Пушкина. 30.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-30T08:30+0300
2021-09-30T08:30+0300
2021-09-30T09:07+0300
радио
нато
нейтралитет
молдова
дом-музей пушкина
утро на sputnik’e
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45150811_0:248:2933:1897_1920x0_80_0_0_334ae937ccbd992832d5177af15810f1.jpg
Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, - по крайней мере, в этом уверен российский военный эксперт Александр Хроленко. Насколько нейтральный статус Молдовы, закрепленный Конституцией, соответствует реалиям? Когда сотрудничество с НАТО превращается в нечто большее? А также – новости кишиневского Дома-музея Пушкина. Обо всем этом – в беседе с экспертом Александром Хроленко и директором музея Вадимом Дрелинским.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/1e/45150811_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0eb1305fcf58bc6398322c8e70ed9810.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
нато, нейтралитет, молдова, дом-музей пушкина, утро на sputnik’e, видео
Нейтралитет Молдовы все больше кажется фикцией
08:30 30.09.2021 (обновлено: 09:07 30.09.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сотрудничество Молдовы и блока НАТО и беседуем с директором Дома-музея Пушкина.
Кишинев, действуя в интересах США и НАТО, вредит собственным национальным интересам, - по крайней мере, в этом уверен российский военный эксперт Александр Хроленко. Насколько нейтральный статус Молдовы, закрепленный Конституцией, соответствует реалиям? Когда сотрудничество с НАТО превращается в нечто большее?
А также – новости кишиневского Дома-музея Пушкина. Обо всем этом – в беседе с экспертом Александром Хроленко и директором музея Вадимом Дрелинским.