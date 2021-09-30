https://ru.sputnik.md/20210930/ostav-parlamentskikh-komissiy-45170348.html

Законодательный форум изменил состав некоторых парламентских комиссий

Законодательный форум изменил состав некоторых парламентских комиссий

Кто вошел в состав парламентских комиссий в Молдове

2021-09-30T23:44+0300

2021-09-30T23:44+0300

2021-09-30T23:44+0300

общество

в молдове

парламент

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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В связи со сложением полномочий некоторыми депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS) поименный состав ряда постоянных парламентских комиссий претерпел изменения.Согласно принятому на заседании в четверг решению, в состав Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету вошли депутаты Ана Калинич и Борис Попа.Вице-председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку была назначена Анна Раку. Наталья Давидович стала вице-председателем Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям, а секретарем этой комиссии стала Анжела Мунтяну-Пожога. В состав членов комиссии вошла Евгения Кожокарь.Анна Оглиндэ стала членом Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.Депутат Виорел Барда вошел в состав Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.Дорел Юрку назначен членом Комиссии по окружающей среде и региональному развитию. В состав Комиссии по контролю за государственными финансами вошли депутаты Виктория Казаку и Виктор Спыну.Парламент XI созыва состоит из 11 постоянных комиссий.

https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-komissia-44197218.html

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2021

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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