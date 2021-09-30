https://ru.sputnik.md/20210930/ostav-parlamentskikh-komissiy-45170348.html
Законодательный форум изменил состав некоторых парламентских комиссий
Законодательный форум изменил состав некоторых парламентских комиссий
Кто вошел в состав парламентских комиссий в Молдове
2021-09-30T23:44+0300
2021-09-30T23:44+0300
2021-09-30T23:44+0300
общество
в молдове
парламент
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КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В связи со сложением полномочий некоторыми депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS) поименный состав ряда постоянных парламентских комиссий претерпел изменения.Согласно принятому на заседании в четверг решению, в состав Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету вошли депутаты Ана Калинич и Борис Попа.Вице-председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку была назначена Анна Раку. Наталья Давидович стала вице-председателем Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям, а секретарем этой комиссии стала Анжела Мунтяну-Пожога. В состав членов комиссии вошла Евгения Кожокарь.Анна Оглиндэ стала членом Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.Депутат Виорел Барда вошел в состав Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.Дорел Юрку назначен членом Комиссии по окружающей среде и региональному развитию. В состав Комиссии по контролю за государственными финансами вошли депутаты Виктория Казаку и Виктор Спыну.Парламент XI созыва состоит из 11 постоянных комиссий.
https://ru.sputnik.md/20210824/parlament-komissia-44197218.html
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Ирина Каруш
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в молдове, парламент
Законодательный форум изменил состав некоторых парламентских комиссий
Решение народные избранники приняли на заседании парламента в четверг.
КИШИНЕВ, 30 сен – Sputnik. В связи со сложением полномочий некоторыми депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS) поименный состав ряда постоянных парламентских комиссий претерпел изменения.
Согласно принятому на заседании в четверг решению, в состав Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету вошли депутаты Ана Калинич и Борис Попа.
Вице-председателем Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку была назначена Анна Раку.
Наталья Давидович стала вице-председателем Комиссии по правам человека и межнациональным отношениям, а секретарем этой комиссии стала Анжела Мунтяну-Пожога. В состав членов комиссии вошла Евгения Кожокарь.
Анна Оглиндэ стала членом Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.
Депутат Виорел Барда вошел в состав Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
Дорел Юрку назначен членом Комиссии по окружающей среде и региональному развитию.
В состав Комиссии по контролю за государственными финансами вошли депутаты Виктория Казаку и Виктор Спыну.
Парламент XI созыва состоит из 11 постоянных комиссий.